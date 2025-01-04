Akrabalarına kızan Trabzonlu çareyi 'tabela'da buldu

Trabzon'un Sürmene ilçesindeki Ormanseven Mahallesi'nde yaşayan İlyas Dokgöz, yaklaşık 10 yıl önce babasının isteği üzerine dik ve eğimli arazide teleferik yaptı.

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Yük taşımak için yapılan teleferiği yıllar boyunca bütün mahallenin kullanımına sunan Dokgöz, akrabalarının para karşılığında teleferiği işlettiğini öğrendi.

Yıllar boyunca ücretsiz bir şekilde akrabalarının ve komşularının kullanımına sunduğu teleferikten para kazanıldığını öğrenen Dokgöz ile akrabaları arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine iki taraf mahkemelik olurken, İlyas Dokgöz çareyi teleferiğe tabela asmakla buldu. "Şerefsiz olan akrabalarım hariç herkes kullanabilir" yazılı tabela yaptıran Dokgöz, tabelanın alt kısmına ismini yazdırmayı da ihmal etmedi. REKLAM Ücretsiz bir şekilde kullandırttığı teleferiğin ranta çevrildiğini belirten İlyas Dokgöz, para karşılığında yük taşınan teleferiğe astığı tabela ile çözüm bulduğunu söyledi.

Akrabaları ile mahkemelik olduğunu kaydeden Dokgöz, "Burada tabeladan da fark ettiğiniz gibi kendi insanlarımızdan sıkıntı yaşadığımız için bu duruma düşmek zorunda kaldık. Burasını 8 yıl önce babam Allah rızası için herkes kullansın diye yaptı. Herkesin çayı, arazisi var. Belki de bu teleferikten menfaat görmeyecek tek kişi benim. 300 kilogramlık bir çayım var. Teleferiği yaparken kimse gidere ortak olmadı ona ama herkes kullanıyor. Sıkıntı yapmadım ama sonra işi ranta çevirdiler. Birisi para karşılığında teleferikle yük çekmeye başladı. Bizim kendi malımızdan insanlar kendilerine sermaye yapmaya başladı. Ama herhangi bir sıkıntı, herhangi bir masraf olduğu zaman beni arıyorlar. Yaptırayım ama burada ailece görüşmediğimiz insanların da yüklerini parayla çekmeye başladılar. Teleferiğin alt kısmında bulunan yol yıkıldı 70 bin liraya yakın bir masraf yapıldı. Kimsenin sesi çıkmadı. Sonra tabela yapmaya karar verdim. Böyle olması iyi değil ama hayat şartları insanları bu şekilde mağdur duruma düşürüyor" dedi.

"BU TABELA HER ŞEYE ÇÖZÜM OLDU, KİMSENİN SESİ ÇIKMIYOR" Tartışmak yerine tabela astığını ve mutlu olduğunu kaydeden Dokgöz, "İnsanlarla 'niye parayla yük çekiyorsunuz' diye bir tartışmam oldu. Karakolluk olduk. Tartışma biraz daha büyüyünce mahkemelik olduk. İyiliğin karşılığı kötülük. Mecburen bu tabelayı asmak zorunda kaldık. Ama şimdi kimsenin sesi soluğu çıkmıyor. Allah rızası için kullanılan bir şeyi kalkıp da ranta döktüğünüz zaman duracaksınız. Elektrik parasını da ben ödüyorum. Teleferiğin masrafları da bana ait. Bu tabela her şeye çözüm oldu. Hiç kimsenin sesi çıkmıyor. Bu olaylar böyle olunca herkes konuşmaya başladı. 'İlyas bizi kırmaz' diye düşündüler. Hatta tabelacı bana 'eğer bunu takarsan senden para da almayacağım. Bunun resmini bana atar mısın' dedi. Takınca fotoğrafını attım. 'Paranı sana geri atıyım tabelayı asacağını düşünmüyordum' dedi. Tabelayı görenler 'haklısın' diyor. Milletle tartışmak yerine tabelamı astım. Herkes sustu. Ben mutluyum" ifadelerini kullandı.