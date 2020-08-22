HABERTURK.COM

AKO Grup bünyesinde ticari, zirai ve askeri araçlar için jant üretimi gerçekleştiren AKO Jant, bu yıl içerisinde 5 milyon dolar düzeyinde gerçekleşen yatırımla yeni disk hatları ile üretim kapasitesini ikiye katlayacağını açıkladı.

AKO Jant bünyesinde gerçekleşen yatırımların, dünyada Covid-19 pandemi süreciyle belirsizleşen üretim ortamında bile kararlılıkla sürdüğünü ifade eden AKO Jant Fabrika Müdürü Ömer Abrekoğlu, "Türkiye’nin üretim potansiyeline olan inancımızla, yeni yatırımlara devam ederek bu süreçten güçlenerek çıkmayı hedefliyoruz" dedi.

23 bin 500 metrekaresi kapalı olmak üzere, toplam 120 bin metrekare alan üzerinde kurulu AKO Jant fabrikasında, 2018 yılında 4.5 milyon dolar yatırımla yeni jant üretim hattı devreye alındı.

2020 yılında 5 milyon dolarlık yatırımla birlikte üretim kapasitesini ikiye katlamaya hazırlanan fabrikada üretim hatlarının robotlarla entegre çalıştığını ifade eden Ömer Abrekoğlu, "Yatırımlar kapsamında, AKO Jant fabrikasında 2021 yılında hizmete girecek yeni disk üretim hattının yanı sıra, üretimde dışa bağımlılığı ortadan kaldıran rulo dilme tezgahı, Endüstri 4.0 kapsamında INPDS üretim takip sistemi ve robotlu üretim hatlarında üretim kapasitesinde artış sağlanıyor. Tüm bu yatırımlarla AKO Jant’ın üretim kapasitesini, 2021 yılında ikiye katlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.