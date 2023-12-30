Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Müzik AKM'de yeni yıl konseri

        AKM'de yeni yıl konseri

        Türkiye'nin kültür ve sanat merkezi AKM'de yeni yıl, birbirinden özel konserlerle karşılanıyor. Şef Howard Griffiths yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, AKM Türk Telekom Opera Salonunda kapalı gişe gerçekleşen Yeni Yıl Konseri'nde dinleyenlere bir müzik ziyafeti yaşattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.12.2023 - 18:39 Güncelleme: 30.12.2023 - 18:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        AKM'de yeni yıl konseri
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), DenizBank Konserleri kapsamında şef Howard Griffiths yönetiminde, Fransız solist Lucienne Renaudin Vary’nin trompet performansıyla sahnedeydi. AKM Türk Telekom Opera Salonunda kapalı gişe gerçekleşen İDSO Yeni Yıl Konser programı, ‘Maestro’ filmiyle gündeme gelen Leonard Bernstein’in ‘Candide Uvertürü’ ile başladı.

        İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın gelenekselleşen Yeni Yıl konserinde Leonard Bernstein’in yanı sıra, Johann Nepomuk Hummel’ın ‘Trompet Konçertosu’, Gioachino Rossini’nin ‘La Danza’, Astor Piazzolla’nın ‘Ave Maria’ ve ‘Libertango’, Arturo Marquez’in ‘Danzon 2’ eserleri de yer aldı.

        Şef Howard Griffiths’in konser sırasında Türkçe konuşması büyük sempati topladı. Genç Fransız trompetçi Lucienne Renaudin Vary’in performansı dakikalarca ayakta alkışlandı.

        Özel bir repertuvarla dinleyicilerin karşısına çıkan şef Howard Griffiths yönetimindeki İDSO Yeni Yıl Konseri Maurice Ravel’in başyapıtı ‘Bolero’ ile sona erdi.

        REKLAM

        AKM’de bir yeni yıl konseri de İstanbul Devlet Opera Balesi Orkestrası tarafından 2 Ocak’ta gerçekleştirilecek. İDOB Orkestrası, korosu ve solistlerinin sahnede olacağı gecede; dünya opera repertuvarının sevilen opera ve operetlerinden bölümler ve yine sevilen marşlar, polkalar seslendirilecek. Konser programında; Rossini’nin ‘Guillaume Tell’, La Cenerentola (Külkedisi), Il Barbiere di Siviglia (Sevil Berberi); Bizet’nin Les Pêcheurs de Perles (İnci Avcısı) gibi aryalar ve sürpriz parçalar seslendirilecek. İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrasını şef İbrahim Yazıcı’nın yöneteceği konserde İDOB Korosunun şefi ise Volkan Akkoç olacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Howard Griffiths
        #Yeni Yıl Konseri
        #AKM

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        TFF Başkanı Büyükekşi'den ilk açıklama!
        TFF Başkanı Büyükekşi'den ilk açıklama!
        İstanbul'da yaşandı! Karakolda polise saldırdı!
        İstanbul'da yaşandı! Karakolda polise saldırdı!
        Menü asmayana ürün başına 2 bin 172 TL ceza
        Menü asmayana ürün başına 2 bin 172 TL ceza
        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa açıklaması
        Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Süper Kupa açıklaması
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Suudiler'den gece yarısı flaş açıklama!
        Tütün endüstrisi kadınları hedef alıyor
        Tütün endüstrisi kadınları hedef alıyor
        Genesio'da geri sayım!
        Genesio'da geri sayım!
        Tehdit edenleri duruşmada söyledi! Seçil Erzan'a Arda Turan sorgusu!
        Tehdit edenleri duruşmada söyledi! Seçil Erzan'a Arda Turan sorgusu!
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        2023'te Dünya'da neler yaşadı?
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        10 kişinin öldüğü, 63 kişinin yaralandığı kazanın raporu çıktı
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        Süper Kupa'nın iptali dünya basınında!
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        "Atatürk, kırmızı çizgimizdir"
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        Spor camiasından Süper Kupa tepkisi!
        "Kriz mi, fiyasko mu?"
        "Kriz mi, fiyasko mu?"
        Hayatlarının anlamı
        Hayatlarının anlamı
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        Neler oldu?
        Neler oldu?
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Biri askerde diğeri hapishanede yöneldi
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Habertürk Anasayfa