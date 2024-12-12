AKM'de Paco de Lucía’ya saygı konseri

Barcelona Guitar Trio & Dance, flamenko ve İspanyol gitarının büyüleyici bir birleşimiyle dinleyicileri unutulmaz bir gösteriye davet ediyor. Efsanevi Paco de Lucía’ya bir saygı duruşu niteliğindeki bu performans, virtüöz gitaristler Xavier Coll, Luis Robisco ve Ali Arango’yu sahnede bir araya getiriyor.

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Paco de Lucía’nın ölümsüz eserleri “EntredosAguas” ve “Zyryab”, ChickCorea’nın efsane parçası “Spain” gibi unutulmaz eserler, bu konserin en önemli parçaları arasında yer alıyor.

Ayrıca, Michael Jackson Medley’si de gecenin sürprizi olacak. “Billie Jean” performanslarıyla tüm dünyada tanınan Barcelona Guitar Trio, Pop’un Kralı’nın unutulmaz şarkılarını muhteşem bir gitar ustalığıyla harmanlayarak katılımcılara eşsiz bir müzik ziyafeti sunacak. Barcelona Guitar Trio & Dance, 17 Aralık Saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.