Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik AKM'de Paco de Lucía’ya saygı konseri

        AKM'de Paco de Lucía’ya saygı konseri

        Barcelona Guitar Trio & Dance, flamenko ve İspanyol gitarının efsane bestecisi Paco de Lucía'ya saygı duruşu konserinde, 17 Aralık'ta, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde müzikseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.12.2024 - 00:23 Güncelleme: 12.12.2024 - 00:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        AKM'de Paco de Lucía'ya saygı konseri
        ABONE OL
        ABONE OL

        Barcelona Guitar Trio & Dance, flamenko ve İspanyol gitarının büyüleyici bir birleşimiyle dinleyicileri unutulmaz bir gösteriye davet ediyor. Efsanevi Paco de Lucía’ya bir saygı duruşu niteliğindeki bu performans, virtüöz gitaristler Xavier Coll, Luis Robisco ve Ali Arango’yu sahnede bir araya getiriyor.

        Paco de Lucía’nın ölümsüz eserleri “EntredosAguas” ve “Zyryab”, ChickCorea’nın efsane parçası “Spain” gibi unutulmaz eserler, bu konserin en önemli parçaları arasında yer alıyor.

        Ayrıca, Michael Jackson Medley’si de gecenin sürprizi olacak. “Billie Jean” performanslarıyla tüm dünyada tanınan Barcelona Guitar Trio, Pop’un Kralı’nın unutulmaz şarkılarını muhteşem bir gitar ustalığıyla harmanlayarak katılımcılara eşsiz bir müzik ziyafeti sunacak.

        Barcelona Guitar Trio & Dance, 17 Aralık Saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda müzikseverlerle buluşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Paco De Lucia
        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #Barcelona Guitar Trio
        #konser
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi gelecek mi?
        16 yaş altı için sosyal medya düzenlemesi gelecek mi?
        Fenerbahçe kendini yaktı!
        Fenerbahçe kendini yaktı!
        Tesla'nın hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
        Tesla'nın hisseleri tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
        Mourinho'dan tepkiler için açıklama!
        Mourinho'dan tepkiler için açıklama!
        Kadıköy'de büyük üzüntü!
        Kadıköy'de büyük üzüntü!
        Captagon İmparatorluğu
        Captagon İmparatorluğu
        "Mourinho'nun favorisi kazandı!"
        "Mourinho'nun favorisi kazandı!"
        İspanya: HTŞ'yi terör listesinden çıkarmayı tartışmalıyız
        İspanya: HTŞ'yi terör listesinden çıkarmayı tartışmalıyız
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        İşkenceye katılan askerlere af yok
        Londra polisi Türk profesör için yardım istedi
        Londra polisi Türk profesör için yardım istedi
        Faciadan dönüldü! "Tek tesellim kızımın evde olmaması"
        Faciadan dönüldü! "Tek tesellim kızımın evde olmaması"
        Borsada yukarı yönlü trend sürecek mi?
        Borsada yukarı yönlü trend sürecek mi?
        Maria Zaharova: Batı provokasyona devam ediyor
        Maria Zaharova: Batı provokasyona devam ediyor
        Ciğerci ve Çıra'ya yurt dışı yasağı
        Ciğerci ve Çıra'ya yurt dışı yasağı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriyeliler artık özgür
        Pestisit kullanımı meyve ve sebze üretimini katladı
        Pestisit kullanımı meyve ve sebze üretimini katladı
        Para için U dönüşü yaptı
        Para için U dönüşü yaptı
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Alman devinden Arda Güler harekatı!
        Türkiye gönüllüsü
        Türkiye gönüllüsü
        Estetikte yeni çağ
        Estetikte yeni çağ
        Habertürk Anasayfa