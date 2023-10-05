AKM'de 5 sergi birden

100 SANATÇININ ÜRETTİĞİ ÖZGÜN ESERLER

Cumhuriyetin 100'üncü yılı dolayısıyla Beyoğlu Kültür Yolu festivali kapsamında, AKM’de açılan sergide 100 sanatçının ürettiği özgün eserler yer alıyor. 256 eserin görülebildiği sergide, resim ve heykel çalışmaları, birlikte var olmak, toplumsal uyum, hoşgörü, saygı, iş birliği ve empati gibi değerler işlendi.

Serginin Küratörü Beste Gürsu, proje kapsamında farklı jenerasyonlardan ve çağdaş sanatın farklı disiplinlerinden 100 sanatçı bir araya geldi. Gürsu, “Sanatçılarımızın hepsi anonim nitelikte eser üretti, herhangi bir ünlüye ait eserler değil. Bu, onların sanatlarındaki olgunluğu ve yansıtmakistediği kimlikleri bize en iyi şekilde gösteriyor” diyor. Sergi 30 Ekim’ekadar AKM Galeride sanatseverler ile ücretsiz buluşacak.