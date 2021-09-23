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Elektrik Üretim A.Ş. adına kayıtlı Akköprü Hidroelektrik Santrali ile santralin kullandığı taşınmazlara ilişkin nihai pazarlık görüşmesi tamamlandı.

Buna göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan Akköprü Hidroelektrik Santrali ile bu Santral tarafından kullanılan taşınmazların özelleştirilmesi ihalesi nihai pazarlık görüşmesinde en yüksek teklif; 605.000.000- (Altıyüzbeşmilyon) Türk Lirası bedelle Aydem Yenilenebilir Enerji Anonim Şirketi tarafından verildi.