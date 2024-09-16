Akıllı telefonlarda şarj sorunu var mı? Kullanmasak bile neden şarjları bitiyor?
Hepimizin en azından bir tane de olsa akıllı telefonu vardır. Günümüz dünyasında neredeyse her işimizi ve ihtiyacımızı akıllı telefonlarımızın yardımıyla karşılıyoruz. Peki, kullanmasak bile akıllı telefonlarımızın şarjları neden hızlı bir şekilde bitiyor?
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Telefonlarımızda kullanmakta olduğumuz onlarca uygulama var. Bazıları bizim için çok gerekli iken, birçoğu neredeyse hiçbir işimize yaramıyor. Akıllı telefonlarımızda şarj sorunu yaşamamızın sebepleri arasında bunlar da olabilir mi? Detaylar haberimizde...
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AKILLI TELEFONLARDA KRONİK SORUN
Birçok kişi, diğerleri kadar sık kullanmasalar bile akıllı telefonlarının pilinin bittiğinden şikayet eder. Bu sorun, markası, satın alma maliyeti veya yaşı ne olursa olsun her tür akıllı telefonda ortaya çıkıyor gibi görünüyor. Telefon her zaman kullanılmasa bile batarya sıfıra kadar boşalacaktır.
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Adil olmak gerekirse, bu sorunun psikolojik bir yönü vardır; bir kullanıcı telefonunu çok kullansa bile bunun farkında olmayabilir. Dolayısıyla, çoğu durumda telefonun pili, sahibinin iddia ettiğinin aksine her zaman kullanıldığı için biter.
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ARKA PLAN UYGULAMALARI
Bir akıllı telefonun pil ömrünü tartışırken, birçok kişi telefonlarında kullandıkları uygulama ve program sayısına göre pilin kalitesi ve gücü hakkında değerlendirme yapar veya görüş bildirir. Bu, bir kullanıcının telefonunda çoğunlukla beş uygulama açıyorsa, telefonunun pil ömrünü yeniden şarj gerektirmeden önce bu beş uygulamayı çalıştırdığı süreye göre değerlendireceği anlamına gelir.
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Ancak şu da var... Telefonun pilini yalnızca aktif olarak veya sıklıkla kullandığımız uygulamalara göre değerlendirsek de, pil telefonda çalışan tüm uygulamaları ve programları sağlamalı ve desteklemelidir. Buna arka plan uygulamaları da dahildir.
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UYKU MODUNA ALMAK YETERLİ OLMAYABİLİR
Telefonunuzu 'uyku' moduna alıp ekranı kapattığınızda bile, arka planda bir kule ile iletişim kurmak, gelen metinleri ve aramaları dinlemek gibi bazı şeyler yapması gerekir. Arka plan uygulamaları yalnızca Facebook, LinkedIn, Gmail gibi 'ana akım' uygulamaları değil, aynı zamanda Bluetooth, WiFi ve hatta GPS'i de içerir.
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Telefonunuzdaki 'Konum' özelliği açıksa, telefonunuz sürekli olarak GPS uydularıyla iletişim kuruyor demektir ve bu da güç tüketir. Telefonunuzun Güç Ayarları'na giderek, telefonunuzun pilini tüketen uygulamaları kontrol edebilirsiniz. Bu, telefonunuzun gücünün nasıl kullanıldığını gösterecektir. Güç tüketen bu uygulamalar nedeniyle, telefonunuzun pili kullanılmadığında (aktif olarak) bile azalır.
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ZAYIF SİNYAL
Şebeke çekmediğinde telefonunuzun pilinin daha hızlı bittiğini hiç fark ettiniz mi? Bu durum, özellikle şebeke kapsama alanının zayıf olduğu bir bölgede seyahat ederken geçerlidir.
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Bunun nedeni, telefonunuz kötü sinyal alan bir bölgedeyken bağlanacak bir baz istasyonu bulabilmek için iletim gücünü artırmak amacıyla daha fazla güç kullanmasıdır. Başka bir deyişle, telefonunuz zayıf bir sinyale sahip olduğunda bir sinyal aramaya devam eder ve bu da çok fazla pil gücü tüketir. Bu nedenle, seyahat ederken güç tasarrufu yapmak istiyorsanız telefonunuzu kapalı veya uçak modunda tutmalısınız.
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PİL TÜKETEN UYGULAMALAR
Bazı uygulamalar, genellikle sayısız özellikleri nedeniyle çok fazla güç tüketecek şekilde tasarlanmıştır. Ancak kullanıcılar, telefonlarının piline bindirdikleri yükün farkına varmadan bu uygulamalara eriştikleri ve etkileşimde bulundukları için bu uygulamaların ne kadar pil kullandığının farkında olmayabilir.
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En büyük sosyal medya uygulamalarından bazılarının, cihazınızda her zaman birçok arka plan işlemi çalıştırdıkları için en büyük batarya tüketicileri olabileceği söylenebilir. Bir kullanıcı telefonunda yalnızca bir uygulama kullanabilir, ancak bu uygulama çok fazla güç tüketecek şekilde tasarlanmışsa, kullanıcıyı telefonun pil ömrü ve kalitesi konusunda memnun bırakmayacaktır.
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BATARYA KALİTESİ
Tüm telefon bataryaları aynı kalite seviyesinde üretilmemektedir. Bazı akıllı telefonlar, bataryanın genel dayanıklılığını etkileyebilecek standart altı batarya bileşenleri kullanılarak üretilir.
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Bir pilin, kullanılıp kullanılmadığına bakılmaksızın zaman içinde kaçınılmaz olarak şarjını kaybedeceğini unutmamak önemlidir. Örneğin, modern bir akıllı telefonun pilini %100'e kadar şarj edip telefonu kapattığınızda ve birkaç ay sonra geri aldığınızda, pil yine de şarjının bir kısmını kaybetmiş olacaktır. Bir bakıma, koşullar ne olursa olsun şarj, bir süre sonra kendi kendine tükenebilir.
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ŞARJ SÜRESİ
Çok fazla kullanılmasalar bile akıllı telefon bataryalarının zaman içinde bitmesinin çeşitli nedenleri vardır. Çoğu akıllı telefon bataryası, performanslarının zirvesinde yaklaşık 48 saat dayanır ve sonrasında yeniden şarj edilmeleri gerekir.
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Ancak, telefonunuzun bataryasının performansı her 2-3 saatte bir şarj edilmesini gerektirecek kadar düşükse, muhtemelen bir profesyonel tarafından kontrol edilmeli veya değiştirilmesi gerekmektedir.
Kaynak: Science ABC
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