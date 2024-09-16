Bunun nedeni, telefonunuz kötü sinyal alan bir bölgedeyken bağlanacak bir baz istasyonu bulabilmek için iletim gücünü artırmak amacıyla daha fazla güç kullanmasıdır. Başka bir deyişle, telefonunuz zayıf bir sinyale sahip olduğunda bir sinyal aramaya devam eder ve bu da çok fazla pil gücü tüketir. Bu nedenle, seyahat ederken güç tasarrufu yapmak istiyorsanız telefonunuzu kapalı veya uçak modunda tutmalısınız.