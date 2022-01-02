Sevgilisinin babasına ait samanlığı kundakladı!

İHA

Çivril ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda Fahri D. isimli kişinin saman balyaları benzin dökülerek ateşe verildi.

İHA'nın haberine göre, itfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında 1400 adet saman balyası kül olurken, toplam 60 bin TL’lik zarar oluştu.

Kundaklama şüphesi üzerine Denizli İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) VE Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

7 GÜN SONRA YAKALANDI

Çalışmalara başlayan ekipler, güvenlik kameralarını didik didik inceledi. 7 gün boyunca izlenen güvenlik kameralarının ardından şüphelinin 19 yaşındaki Sezer B. Olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin yerini tespit eden ekipler zanlıyı kıskıvrak yakaladı.

Karakola götürülerek ifadesi alınan Sezer B., sevgilisinin babası Fahri D.’ye kızdığı için saman balyalarını ateşe verdiğini itiraf etti. Yapılan işlemlerin ardından Sezer B. çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.