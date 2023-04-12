Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Isparta'da akılalmaz görüntü! Dans ederek hırsızlık yaptı - Son dakika haberler

İnşaattan demir çalarken dans etti; o anlar kamerada

Isparta'da akıllara durgunluk veren bir görüntü kaydedildi. Kentte bir inşaattan demir çalan 2 hırsızdan birinin dans ettiği anlar kameraya yansıdı. Şüphelilerin elektrikli bisiklete yükledikleri demirlerle kayıplara karıştıkları öğrenildi

Giriş: 12.04.2023 - 11:15 | Güncelleme: ABONE OL
Isparta'da akılalmaz görüntü! Dans ederek hırsızlık yaptı - Son dakika haberler
Akılalmaz görüntü! Dans ederek hırsızlık yaptı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
DHA

Isparta'da inşaattan, yaklaşık yarım ton demir çalan 2 şüpheliden 1'inin hırsızlık sırasında dans ettiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA'da yer alan habere göre olay bir inşaatta meydana geldi. Dün sabah inşaata gelen firma sahibi, 10 bin lira değerinde demirin çalındığını fark edip polise haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, güvenlik kameraları görüntülerinden şüphelilerin kimlik tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. İncelemede, 2 şüphelinin elektrikli bisikletle sabaha karşı inşaata geldiği, yaklaşık yarım ton demiri birkaç sefer yaparak çaldıktan sonra olay yerinden ayrıldığı tespit edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, inşaata gelen 2 şüpheliden 1'inin önce dans ettiği, ardından demirleri alıp tek tek diğer şüpheliye verdiği anlar yer aldı. Şüphelilerin elektrikli bisiklete yükledikleri demirlerle olay yerinden ayrıldıkları görüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Sağlık Bakanı Koca'dan Togg paylaşımı
Sağlık Bakanı Koca'dan Togg paylaşımı
Alanya'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Alanya'da alacak verecek kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Aksaray'daki gasp olayında 1 zanlı yakalandı
Aksaray'daki gasp olayında 1 zanlı yakalandı
İki ilde sağanak ve dolu etkili oldu
İki ilde sağanak ve dolu etkili oldu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.