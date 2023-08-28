Akif dizisi konusu nedir ve nerede çekildi? TRT 1 dizisi Akif oyuncuları kimler?

AKİF DİZİSİ KONUSU NEDİR?

13 bölümden oluşan mini dizi, İstiklal Marşı'nın şairi Mehmet Akif Ersoy'un 1913 ile 1924 arasındaki hayatını ekranlara taşıyacak.Bir yandan ailesini bir arada tutmaya, bir yandan da memleketin gençlerine cesaret vermeye çalışan Ersoy'un yanı sıra dizide Tevfik Fikret, Recaizade Mahmut Ekrem, Süleyman Nazif, Abdülhak Hamid Tarhan, Enver Paşa, Talat Paşa, Halide Edip Adıvar ve Kara Kemal gibi dönemin önemli karakterleri de yer alıyor.