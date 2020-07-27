TFF 1. Lig Play-Off yarı final rövanş maçında, İstanbul'da 3-3 berabere kaldığı Fatih Karagümrük'e evinde 1-0 yenilerek Süper Lig hayallerine veda eden Akhisarspor kahroldu.
Geçen sezon veda ettiği Süper Lig'e dönmek için tüm sezon mücadele eden Ege ekibi büyük avantajla çıktığı Karagümrük müsabakasında şoka uğradı. Direkleri geçemeyen Akhisarspor'da 90 dakika sonunda teknik direktör Yılmaz Vural ve futbolcular yıkıldı. Bazı oyuncular gözyaşlarını tutamazken, mali sıkıntılarla boğuşan yeşil-siyahlılar büyük fırsatı kaçırdı. Transfer tahtası kapalı olan Akhisarspor'da yönetimin gelecek sezon için nasıl hamleler gerçekleştireceği de şimdiden merak konusu oldu.
Üç sene önce Göztepe ile TFF 1. Lig'de Play-Off şampiyonluğu yaşayan Yılmaz Vural bu kez sevinemedi. Akhisarspor'un başına 20'nci haftada geçen deneyimli teknik adam takımı Süper Lig yarışında tutsa da öncelikli olarak hedeflediği ilk 2 sırayı elde edemedi. Play-Off'tan Süper Lig'e çıkmak için dümende kalan Vural, bu kez de Fatih Karagümrük engelini aşamadı ve hedefine ulaşamadı. Akhisarspor'da görev süresi sona eren tecrübeli teknik adam kulübe veda etti. Akhisarspor'un yeni sezonda Süper Lig'e çıkmak için hamleler yapacağını belirten Yılmaz Vural, "Bu kulüp destek görmek zorunda. Akhisarspor çok değerli bir camia. Müzesinde Türkiye Kupası ve Süper Kupa var. Mali tablo mutlaka düzelmeli" dedi.
'SÜPER LİG BİZE NASİP OLMADI'
Sezon boyunca çok iyi niyetli çalıştıklarını ve asla pes etmediklerini anlatan Yılmaz Vural, "Maalesef bu kadar iyi niyete, çalışmaya, takım olmamıza rağmen başaramamış olmak beni çok üzdü. Fatih Karagümrük finalde Adana Demirspor'un rakibi oldu. Her iki takımı da tebrik ediyorum. Koronavirüs salgını dahil zor günler yaşandık. 35 yıllık antrenörlük hayatımda bu kadar uyumlu çalıştığım bir ekip olmadı. Her şeye rağmen 27 kişilik oyuncu grubuma çok teşekkür ediyorum. Maçta iki topumuz direkten döndü. Adeta karşılaşmanın kader anlarını yaşadık. Birini atabilsek şu an farklı şeyler konuşuyorduk. Final bize nasip olmadı, Süper Lig bize nasip olmadı" yorumunu yaptı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!