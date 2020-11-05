Akhisarspor: 4 - Etimesgut Belediyespor: 5
Stat: Spor Toto Akhisar
Hakemler: Sinan Dereci, Erhan Gündoğdu, Ömer Lütfü Aydın
Akhisarspor: Halil Yeral, Bora Yılmaz (Dk. 78 Bjarnason),Onurcan Güler (Dk. 109 Taha Yalçıner),Bertuğ Bayar, Oğuzcan Kesgin (Dk. 66 İrfan Hadzic),Berat Onur Pınar (Dk. 88 Kadir Keleş),Yavuz Serkan Özbakan (Dk. 66 Vrsajevic),Mert Efe Çölbeyi (Dk. 46 Çekdar Orhan),Göksu Mutlu, Doğukan Nelik, Ali Kaan Güneren
Etimesgut Belediyespor: Özkan Karabulut, Alim Harlak (Dk. 80 Berat Tosun),Eyüpcan Delibalta, Recep Metin (Dk. 46 Erdi Zengin) (Dk. 60 Yasin Görkem Arslan),Mehmet Taşcı, Mikail Koçak, Şahin Fıstıkcı (Dk. 103 Berkay Ceylan),Alaettin Batuhan Tur, Halil Köçer,, Mehmet Zahit Çınar (Dk. 120+2 Kaan Yılmaz),Yusuf Yıldırım (Dk. 103 Ahmet Sun)
Sarı kartlar: Dk. 23 Recep Metin, Dk. 81 Mehmet Zahit Çınar (Etimesgut Belediyespor),Dk. 49 Bora Yılmaz, Dk. 81 Vrsajevic (Akhisarspor)
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten müsabakada TFF 1. Lig ekibi Akhisarspor karşısında penaltı atışlarında 5-4 üstünlük kuran Misli.com 2. Lig temsilcisi Etimesgut Belediyespor, adını 4. tura yazdırdı.
Akhisarspor'da Bertuğ Bayar, Bjarnason, Taha Yalçıner, Vrsajevic ve penaltı vuruşlarını gole çevirdi. Çekdar Orhan, İrfan Hadzic ise atışları gole çeviremedi.
Etimesgut Belediyespor'da ise Mikail Koçak, Berkay Ceylan, Berat Tosun, Mehmet Taşcı ve Yasin Görkem Aslan atışları golle sonuçlandırdı. İlk atışı kullanan Alaettin Batuhan Tur ise vuruştan faydalanamadı.
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