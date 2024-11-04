Vali Ali Hamza Pehlivan, ""Meyve üretiminde organik üretimi mümkün olduğunca teşvik etmek için biyoteknik mücadelenin önemini bir kez daha müşahede ettik. Kısa zamanda çok önemli bir mesafe aldık. Zararlılara karşı doğal mücadeleyi öngören feromon tuzakların yaygınlaştırılması için yapılan çalışmalara ağırlık verdik. Bakanlığımız tarafından 5 bin 600 feromon tuzak temin edildi, çiftçilerimize ulaştırdık" ifadelerini kullandı.