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        Mersin'de üreticilere Akdeniz meyve sineğine karşı tuzak dağıtıldı

        Mersin'de, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kapsamında temin edilen 5 bin 600 tuzak üreticilere dağıtıldı. Dağıtım töreninde konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, ürünün verim ve kalitesine zarar veren Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede doğal yöntemleri kullanmayı amaçladıklarını söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2024 - 15:38 Güncelleme: 04.11.2024 - 15:38
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          Mersin'de, Tarım ve Orman Bakanlığının desteğiyle Akdeniz meyve sineğiyle mücadele kapsamında temin edilen 5 bin 600 tuzak üreticilere dağıtıldı.

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          akanlık katkılarıyla alınan "izleme ve kitlesel yakalama" yapabilen tuzakların dağıtım töreni, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğüne (TAGEM) bağlı Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde düzenlendi.

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          Törende konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, Mersin'in yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer aldığını söyledi.

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          Kentin aynı zamanda "narenciyenin başkenti" olduğunu vurgulayan Pehlivan, "Meyve üretiminde Türkiye'de birinci sıradayız. Yıllık 3,6 milyon ton meyve üretimimiz var. Bu üretimin 3'te 2'si narenciyedir. Özellikle limon üretiminde ülkemizdeki toplam üretimin yüzde 50'sini kentimiz karşılıyor" dedi.

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          Pehlivan, ürünün verim ve kalitesine zarar veren Akdeniz meyve sineğiyle mücadelede doğal yöntemleri kullanmayı amaçladıklarını dile getirdi.

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          Vali Pehlivan, izleme ve kitlesel yakalama desteği sunan "feromon tuzak" ile bahçelerde olumlu gelişmeler yaşandığını anlattı.

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          Vali Ali Hamza Pehlivan, ""Meyve üretiminde organik üretimi mümkün olduğunca teşvik etmek için biyoteknik mücadelenin önemini bir kez daha müşahede ettik. Kısa zamanda çok önemli bir mesafe aldık. Zararlılara karşı doğal mücadeleyi öngören feromon tuzakların yaygınlaştırılması için yapılan çalışmalara ağırlık verdik. Bakanlığımız tarafından 5 bin 600 feromon tuzak temin edildi, çiftçilerimize ulaştırdık" ifadelerini kullandı.

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          Konuşmaların ardından üreticilere tuzak dağıtımı yapıldı, enstitüsü bahçesindeki narenciye ağaçlarına da tuzaklar asıldı.

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