29 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye, bir süredir Akdeniz’de petrol arama çalışmaları yürütüyor. Maden Tetkik Arama (MT) ve TPAO’nun sahip olduğu sismik gemiler Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa ile sondaj gemileri Fatih ve Yavuz bölgede faaliyetlerini sürdürüyor.
Enerji Bakanı Dönmez, bu ay başında yaptığı bir açıklamada, Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa gemilerinin Akdeniz’de 2 ve 3 boyutlu sismik araştırmalarının devam ettiğini belirterek, “Yavuz sondaj gemisi Güzelyurt mevkiinde sondajına birkaç hafta önce başladı. Fatih sondaj gemisi de Finike'deki sondajını bitirdi, ikmaller için Mersin Taşucu Limanı'na geldi. Birkaç haftalık ikmal ve yenileme çalışmalarından sonra tekrar KKTC'den almış olduğumuz lokasyonda en kısa süre içinde sondajına başlayacak" dedi.
Dönmez, Türkiye’nin petrol ve doğal gazda arama ve üretim kararlılığını ve bu çalışmaların yaygınlaşacağını, “Varsa bulacağız bulduğumuzda da milletimizle paylaşacağız” sözleriyle dile getirdi.
ÜÇ DENİZDE PETROL VE GAZ
Bu hedef doğrultusunda önemli bir hamle daha gündeme geldi. Türkiye’nin iki sismik gemisi halen Akdeniz’de çalışıyor. TPAO, bu nedenle Marmara ve Karadeniz’de yürüteceği çalışmalar için bir gemi kiraladı. Norveç’ten kiralana “Shearwater GeoServices” adlı gemi ile Karadeniz ve Marmara’da sık aralıklarla bir süreden bu yana sismik yapıldığı belirtildi. Hedef, açık denizde petrole ulaşmak ve “varsa petrolü ve doğal gazı bulmak”.
Peki, sonuçlar ne zaman çıkar? Kaynaklar, petrol arama ve üretim sürecinin zor ve zahmetli olduğunu, sabır gerektirdiğini belirterek, “Sismikler yapılıyor. Veriler alınıyor. Bunların sonuçları değerlendirilecek. Petrol ve gaz varlığına işaret eden sonuçlar ortaya çıkarsa ve kanaat oluşursa sondaj başlar. Bunlar, uzun soluklu ve zaman alıcıdır” dedi.
KARADENİZ’DE YAPILAN ÇALIŞMALAR
TPAO, daha önce de (2010’lu yılların başında) Karadeniz’de dünyanın önde gelen petrol şirketleriyle (Brezilyalı Petrobras, ABD’li Exxon Mobil gibi) bazı çalışmalar yapmıştı. Özellikle Orta Karadeniz’de derin denizde sondajlar yapılmıştı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!