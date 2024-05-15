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        Haberler Yaşam Akdamar Adası ile Van Kalesi aynı karede

        Akdamar Adası ile Van Kalesi aynı kadrajda görüntülendi

        Van'ın turizmine önemli katkıda bulunan Gevaş ilçesi sınırlarında yer alan Akdamar Adası ile aralarında 32 kilometre mesafe bulunan İpekyolu ilçesindeki Van Kalesi aynı kadrajda görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 11:27 Güncelleme: 15.05.2024 - 11:27
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          Van'ın Gevaş ilçesi sınırlarında yer alan Akdamar Adası ile İpekyolu ilçesindeki Van Kalesi aynı kadrajda kaydedildi.

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          Kenti bir çok yerli ve yabancı turistin ziyaret etmesine vesile olan tarihi ada ve kale, havanın kararmasının ardından yanan ışıkları ile Van Gölü'nü süslüyor.

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          Gölün kıyısı boyunca devam eden karayolunun bir çok görülebilen bu güzellik, görenleri kendine hayran bırakıyor.

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          Görüntülerde Akdamar Adası ile arka fonunda yer alan kent merkezi ve Van Kalesinin aynı noktadan hem gündüz hem de akşam görünümü yer alıyor.

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