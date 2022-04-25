Aralarında daha önce Ada'yı görmeyenlerin de olduğunu anlatan Kartal, "Buraya yaklaşık 30 kişiyle geldik. Eşsiz bir manzara karşıladı bizi. Herkes hayran kalıyor buraya. Çiçek açan ağaçlarla farklı güzelliğe bürünen Ada'yı görmeyi herkese tavsiye ediyorum" dedi.