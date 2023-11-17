"Akciğer kanseri dünyada giderek artıyor"

"SİGARADAN SONRAKİ ÖNEMLİ BİR RİSK FAKTÖRÜ GENETİK YATKINLIK"

Akciğer kanserinde diğer risk faktörlerini de vurgulayan Prof. Dr. Görgüner, "Sigaradan sonraki önemli bir risk faktörü genetik yatkınlık. Ailesinde veya akrabalarında akciğer kanseri öyküsü olan kişiler iki kat daha fazla risk altında. Yine akciğer kanserlerinin yüzde 5 ile 10´undan mesleki maruziyet sorumlu tutulmakta. Bunların en bilineni asbest maruziyeti olup, arsenik, krom, formaldehit, silika, ağır metaller ve polisiklik aromatik hidrokarbonlar diğer mesleki kanserojenlerdendir. Radyasyon, radon gazı, tomografi gibi görüntüleme yöntemlerinin radyasyonuna maruz kalmak da akciğer kanseri riskini artırmaktadır. Hava kirliliği, yaşlılık, alkol de akciğer kanserinde risk faktörlerindendir" şeklinde ifade etti.