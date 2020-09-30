Akçaağaç şurubunun karamel aroması ve orman meyvelerinin mayhoşluğu ile yapılan bu lezzeti, sabah kahvaltılarınızda tüketebilirsiniz. Sevdikleriniz ve özellikle çocuklar, Akçaağaç şuruplu pancake’i bir kere tattılar mı, devamını isteyecekler.

Akçaağaç Şuruplu Pancake İçin Gereken Malzemeler:

2 adet yumurta

2 yemek kaşığı toz şeker

1 su bardağı süt

1,5 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 tatlı kaşığı vanilya özütü

1 yemek kaşığı Ayçiçek yağı

Üzeri İçin;

2 yemek kaşığı akçaağaç şurubu

Orman meyveleri

Akçaağaç Şuruplu Pancake Yapılışı:

Karıştırma kabına yumurta, şeker ve vanilya özütünü koyup şeker eriyinceye kadar çırpın.

Ardından oda sıcaklığındaki sütü ilave edin.

1-2 dakika daha çırpın.

Kabartma tozu ve unu ilave edip pürüzsüz bir kıvama gelinceye kadar çırpma işlemine devam edin.

Dilerseniz çırpma teli yerine mikser de kullanabilirsiniz.

Kek kıvamından daha koyu bir hamur elde etmeniz gerekiyor.

Eğer daha sulu bir yapısı olduğunu düşünüyorsanız un takviyesi yapabilirisiniz.

Tavayı ocağa alarak ısıtın.

Fırça yardımıyla ince bir tabaka olacak şekilde tabanını yağlayın.

Ardından kepçeyle hamurdan tavaya dökün.

Kepçenin arka kısmıyla da hafif, tavanın tabanına yayın.

Üst kısmında oluşan hava kabarcıkları artmaya başlayınca diğer yüzünü çevirin.

İki tarafı da pişen pankekleri üst üste yerleştirin.

Üzerlerine orman meyvelerini yerleştirin.

Son olarak da akçaağaç şurubu ile servis edin.

Afiyet olsun...

Püf Noktası:

Pankekleri pişirirken çok yağ kullanmayın.

Küçük bir kepçe ile bir miktar hamuru tavaya alın.

Önce bir tarafı daha sonra diğer tarafı pişirin.

Tavaya değen ön yüzü pişmeden pancake’i çevirmeyin.

Pişirirken, pancake’in üzeri göz göz olana dek bir tarafını pişirin.

Daha sonra diğer tarafı çevirin.

Kullandığınız unu elerseniz, hamurda daha az topaklanma olur.

Pancake hamurunu çırparken asla mikser kullanmayın.

Pişirirken çok yağ kullanmayın.

Aynı boyutta pancakeler yapmak için silikon ya da metal olan yuvarlak kalıplardan faydalanabilirsiniz.

Hamurun üzeri göz göz olunca pancake’in piştiğini anlayabilirsiniz.

Arka arkaya pişirdiğiniz pancakeler için, tavanızı arada sırada bir peçete yardımıyla yağlamayın.

Pancakeleri pişirirken mutlaka kısık ateş kullanın.

Yoksa birden yoğun ateşte kalan hamur, tavaya yapışabilir.

Pancakelerin aynı boyutta olmalarını istiyorsanız, her defasında aynı ölçüyü kullanın.

Yani ilk seferde kullandığınız mutfak gerecini, diğer pancakeler içinde kullanın.