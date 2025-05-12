Akbank UniChallenge+ 11. kez başlıyor

21 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi Güney Kampüsü’nde gerçekleşecek olan UniChallenge+, dijital pazarlama alanında kariyer hedefleyen gençlere sektörle tanışma, eğitim ve networking fırsatları sunuyor. Katılımcılar, alanında uzman isimlerden güncel bilgiler ve pratik uygulamalarla dolu yoğun bir eğitim sürecinden geçecek.

Programa katılmak isteyen adayların 30 Mayıs tarihine kadar www.unichallenge.net adresinden başvuru yapmaları gerekiyor. Başvurular, IAB Eğitim Yürütme Kurulu tarafından kontenjan, katılım koşulları, eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık ilkeleri doğrultusunda değerlendirilecek.

IAB CEO’su Neslihan Olcay, "Dijital reklamcılık sektörünün hızlı gelişimine paralel olarak genç yeteneklerin yetişmesine büyük önem veriyoruz. UniChallenge+, bu vizyonumuzun somut bir yansıması olarak 11 yıldır aralıksız devam ediyor. Programın yalnızca bir eğitim değil, aynı zamanda katılımcıların kariyerlerinde bir dönüm noktası haline geldiğini gururla gözlemliyoruz. Bugüne kadar mezunlarımızın %62’si kısa sürede sektörde yer aldı. Bu yıl da Boğaziçi Üniversitesi’nin ev sahipliğinde ve Akbank’ın kıymetli desteğiyle, geleceğin dijital liderlerini yetiştirmeye devam edeceğimiz için büyük bir heyecan duyuyoruz. Tüm genç yetenekleri bu özel deneyime davet ediyoruz" dedi.

REKLAM

IAB Eğitim Yürütme Kurulu Başkanı Zeynep Taptık Bilgen: UniChallenge+, gençlerin potansiyelini keşfetmelerine olanak tanıyor

IAB Eğitim Yürütme Kurulu Başkanı Zeynep Taptık Bilgen, "UniChallenge+, gençlerin dijital pazarlama dünyasına adım atmalarını sağlayan eşsiz bir platform. Program boyunca katılımcılar, sektördeki güncel trendleri öğrenirken, aynı zamanda kendi potansiyellerini keşfetme fırsatı buluyorlar. Bu yıl da genç yetenekleri desteklemek ve onları sektöre kazandırmak için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Akbank'tan UniChallenge+’a Destek

UniChallenge+’ın 8 yıldır Ana Sponsorluğunu üstlenen Akbank, genç yeteneklerin gelişimi için sorumluluk almaya devam ediyor. Akbank'ın desteğiyle program, katılımcılarına daha kapsamlı ve etkili bir öğrenme deneyimi sunmayı hedefliyor.

UniChallenge+ mezunları aynı zamanda Türkiye’nin en yenilikçi gençlik ağı Akbank Gençlik Akademisi’ne katılma fırsatı yakalıyor.

Bugüne dek 3.200’ün üzerinde başvuru alan ve Türkiye genelinde 77 şehir ve 173 üniversiteye ulaşan UniChallenge+, ülke genelindeki genç yeteneklere erişim sağladı. Programa katılan 572 öğrenciden 339'u İstanbul dışından gelerek, UniChallenge+'ın ulusal çapta bir program olduğunu ortaya koydu. Eğitimi başarıyla tamamlayan mezunların yüzde 62’si, dijital pazarlama sektöründe staj veya tam zamanlı iş imkanlarıyla kariyerlerine adım attı.