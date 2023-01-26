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Açık Bankacılığın, müşterilerin hesaplarını tek bir uygulama üzerinden en etkin ve zahmetsiz şekilde yönetebilmesine olanak sağladığını belirten Akbank Bireysel Bankacılık ve Dijital Çözümler Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, şu ifadeleri kullandı:

“Tüketici alışkanlıkları hızla değişiyor. Artan mobilite ile birlikte bankacılık sektöründen de beklenti ve talepler çeşitleniyor. Rekabeti ve çeşitliliği destekleyen yasal düzenlemeler de dijitalleşmeye öncelik vererek, gelişmiş pek çok piyasadaki bankacılık sistemine kıyasla zaten çok ileride olan ülkemiz bankacılık sisteminin daha da hızlı yenilenmesini mümkün kılıyor. Açık Bankacılık da, dünyada farklı ülke örneklerinde görüldüğü gibi ülkemiz bankacılık ve finans sektöründe de devrim niteliğinde önemli bir adım olma özelliği taşıyor.

Akbank Mobil’de müşterilerimize sunduğumuz bu yenilik ile, müşterilerimizin Akbank Mobil’e farklı bankalarda bulunan hesaplarını ekleyip hesap bakiye ve detaylarını görüntüleyebilmelerini ve para transferi işlemlerini yapabilmelerini sağlıyoruz. Böylelikle müşterilerimiz tüm vadesiz hesaplarını Akbank Mobil’in sade ara yüzüyle tek uygulamada kolayca yönetebilecekler. Müşterilerimiz farklı banka uygulamalarında vakit kaybetmeden, alışkın olduğu ve kolaylıkla kullandıkları Akbank Mobil’de daha etkin bir hesap yönetimi yaparak zaman tasarrufu elde edecekler ve varlıklarını bütüncül olarak izleyebilecekler. Bu sayede kendilerine ve sevdiklerine daha çok vakit ayırabilecekler."

"İŞ BİRLİKLERİMİZ VE EKOSİSTEMİMİZ İLE BİRLİKTE ÇALIŞMALARIMIZA BU KAPSAMDA DURMAKSIZIN DEVAM EDECEĞİZ"

“Mevcut piyasa koşullarında müşterilerimiz harcama alışkanlıkları ve mali durumları hakkında kendilerine daha iyi bakış açısı sunan, daha akıllı bankacılık servislerinin beklentisi içerisindeler. Biz hali hazırda Akbank Mobil uygulamamızla müşterilerimizin verilerini analiz ederek onlara kişiselleştirilmiş akıllı ipuçları sağlıyoruz. Uygulamamızda, müşterilerimizin verilerini yapay zeka tabanlı servisler ile birlikte kullanarak, onların günlük ihtiyaçlarına göre öngörülerde de bulunuyoruz.

Akbank olarak müşterilerimizin ihtiyaç duydukları her noktada yanlarında olabilmek için dijital kanallarımıza yatırım yapıyoruz. Akbank Mobil’in kullanıcı dostu ara yüzü ile temel ürünleri yalın ve anlaşılır şekilde müşterilerimizle buluşturuyor, onların ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Akbank Mobil’de, müşterilerimizin hesap ve kartları gibi, yatırımlarını da bütünsel olarak görüntüleyebilmelerini ve akıllı gösterimler ile kolaylıkla yönetebilmelerini sağlıyoruz. Bizler, müşterilerimize aralıksız ve akışkan deneyimler sağlama hedefimizi gerçekleştirme konusunda açık bankacılığın büyük bir fırsat olduğuna inanıyoruz. İş birliklerimiz ve ekosistemimiz ile birlikte çalışmalarımıza bu kapsamda durmaksızın devam edeceğiz.”

Açık bankacılık çalışmalarına 2015 yılında başladıklarını ve Akbank API Portal’ın 2016’da Türkiye’deki bankalar arasında bir ilk olarak kullanıma açıldığını ifade eden Yüce, “Açık bankacılığın ve servis modeli bankacılığın özellikle de finansın geleceğinde büyük bir sıçrama yapacağı, farklı iş modellerini yaratacağı şimdiden görünüyor. Biz bu öngörüyle adımlarımızı çok önceden atmaya başlamıştık. Bundan sonra müşterilerimize ihtiyaç duydukları yerde ve zamanda yeni ve özelleştirilmiş fırsatlar sunmayı ve müşteri memnuniyetini daha da artırmayı hedefliyoruz. Sayısı yüzlerle ifade edilebilecek API’lerimizin yanı sıra, geçtiğimiz aylarda yeni servis bankacılığı yönetmeliği ve kullanıcı deneyimi odağıyla yenilediğimiz API Portal’imizde kolaylıkla üye olunarak incelenebilecek servis bankacılığı ile uyumlu kullanıma hazır 36 API’mizden yararlanmakta olan 1000’i aşkın kullanıcı ve 800’ün üzerinde firma bulunuyor. Önümüzdeki dönemde de, iyileştirip zenginleştirdiğimiz açık bankacılık ve API yetkinliklerimizle sınırlı kalmayacak ve gerek müşterilerimiz gerekse de iş ortaklarımıza sunduğumuz uçtan uca hizmetlerle, finansal alanda ihtiyaç duydukları tüm noktalarda en hızlı ve en uygun çözümlerimizle yanlarında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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