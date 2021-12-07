Akbank mobil uygulaması bir kez erişim sorunu iddiasıyla gündeme geldi. İşte konuyla ilgili ayrıntılar...

AKBANK MOBİL ÇÖKTÜ MÜ?

Sosyal medya kullanıcıları Akbank internet bankacılığının şu an erişim sorunu yaşadığını iddia ediyor.

Konuyla ilgili resmi bir açıklama ise henüz gelmedi...