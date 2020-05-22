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Haberlerİş-Yaşam

Akbank Kore Eximbank ile anlaşmasını yeniledi!

Akbank 2010 yılından beri iş birliği yaptığı Kore'nin resmi ihracat kredi kuruluşu Kore Exim Bank (Export-Import Bank of Korea) ile USD 200 milyon tutarında yeni bir kredi imkânı çerçeve anlaşması imzaladı. Türk bankalarına verilen en büyük limitli ve en uzun vadeli bu anlaşma kapsamında iş birliğinin derinleştirilerek, reel sektöre yeni kaynak yaratılması hedefleniyor.  

22.05.2020 - 16:47 | Güncelleme: ABONE OL
Levent Çelebioğlu

Akbank ile Kore Eximbank’ın tutar arttırılarak yenilenen anlaşması 2 yıl süre ile geçerli olacak. 12 yıla kadar vadeli olan 200 milyon USD’lik anlaşma iki ülke arasındaki dış ticaretin ve yatırımların finansmanını kapsıyor. Yenilenen anlaşmayla Akbank ve Kore Exim Bank arasında 2010 yılından beri müşterilerinin hizmetine sunduğu gerek dış ticaret finansmanı gerek ise özellikle 2018 yılında EMEA Finance tarafından Orta ve Doğu Avrupa’nın en iyi yapılandırılmış finansman işlemi ödülünü alan FSRU gemi kredisi yatırım finansmanı gibi işlemler yapılabilecek. Anlaşma ile ayrıca Kore ortaklığı olan yerli firmalara da Kore Eximbank aracılığı ile kredi sağlanması da mümkün olacak.

KESKİN VİRAJDAN GEÇİYORUZ

Global olarak son derece keskin bir virajdan geçmekte olan piyasa ortamında yeni imkânlar ile güçlendirilerek imzalanmış olan Kore Exim işbirliği anlaşmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Akbank Kurumsal ve Yatırım Bankacılığı’ndan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Levent Çelebioğlu, söz konusu anlaşma ile her iki ülke arasındaki dış ticaret işlemleri ve yeni yatırım olanaklarının artarak devam etmesine olanak tanınacağını vurguladı. Levent Çelebioğlu, “Ülkemiz için önemli yatırımların Kore ileri teknolojisi ve Akbank’ın bu anlaşma ile aracılık edeceği ucuz finansman kaynakları ile yapılmasının önü açılmıştır. “ dedi.

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