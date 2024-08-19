Akbank 'İyi Geleceğe Yatırım' adlı yeni platformu hayata geçirdi

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Akbank, www.iyigelecegeyatirim.com web sitesi ile sürdürülebilir bir geleceğin önemini vurgulamayı hedefliyor.

Bireylerin 'sürdürülebilirlik' kavramını daha iyi anlaması ve sürdürülebilirlik bilincinin artırılması amacıyla açılan iyigelecegeyatirim.com, aynı zamanda kullanıcılara ÇSY temalı yatırım ürünleri ile tanışma imkânı da sunuyor.

Ziyaretçiler, site üzerinden ÇSY odaklı yatırım fonları hakkında bilgi alabiliyor, Borsa İstanbul’daki sürdürülebilirlik endeksinde yer alan hisseleri görüntüleyebiliyor. Dileyen ziyaretçiler, bu fon ve hisselere yatırım yaparak sürdürülebilir bir değere ortak olma imkanı buluyorlar.

Akbank Özel Bankacılık ve Yatırım Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Dalya Kohen, "Türkiye’nin sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş sürecini desteklemek amacıyla sürdürülebilirlik odaklı yatırımların ekonomik, çevresel ve sosyal faydalarını vurgulayarak toplumsal farkındalığı artırmak için önemli adımlar atıyoruz. Bu anlamda iyigelecegeyatirim.com platformumuzun sürdürülebilirlik anlayışını yaygınlaştırarak, bireylerin farkındalığını artıracağına ve bu alanda yatırımı teşvik edeceğine inanıyoruz. Akbank olarak çevreye, ekonomiye, topluma ve sektörümüze yönelik sürdürülebilir değer yaratan adımlarımızla, ülkemiz ve dünyamız için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.