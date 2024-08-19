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        Haberler Dünyadan Alain Delon'un vasiyeti ortaya çıktı: Beni köpeklerimin yanına gömün - magazin haberleri

        Alain Delon'un vasiyeti ortaya çıktı: Beni köpeklerimin yanına gömün

        Dün hayatını kaybettiği öğrenilen sinemanın efsanevi yıldızı Alain Delon'un cenaze detayları belli oldu. Hayvanseverliğiyle tanınan Delon'un ölümünün ardından, eski bir röportajında açıkladığı vasiyeti de yeniden gündeme geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.08.2024 - 10:39 Güncelleme: 19.08.2024 - 10:47
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        • 1

          Fransız sinemasının efsanevi ismi Alain Delon, dün 88 yaşında hayatını kaybetti. Avrupa sinemasının en önemli oyuncularından biri olarak kabul edilen ve kariyeri boyunca 90'dan fazla film için kamera karşısına geçen Alain Delon'un cenazesi, 28 Ağustos'ta yapılacak.

          Paris'in tarihi kiliselerinden biri olan Eglise Saint Sulpice'de yapılacak cenaze törenine sadece Delon'un yakınları ve sinema sektöründen isimler katılacak. Hayranları kiliseye alınmayacak.

        • 2

          MACRON DA KATILACAK

          Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte Macron'un katılacağı cenaze törenini Robert De Niro ve Sofia Loren'in sunması bekleniyor.

          Törene katılacak ünlü isimler arasında Monicca Belluci, Tilda Swinton, Isabelle Huppert, Vincent Cassel ve Quentin Tarantino da bulunuyor.

        • 3

          'Kiralık Katil' (Le Samouraï), 'Rocco ve Kardeşleri' gibi filmlerdeki rolleriyle hafızalara kazınan Alain Delon, aynı zamanda bir hayvanseverdi. Ölüm haberi üç çocuğu ve köpeği Loubo imzasıyla yapılan açıklamayla duyuruldu.

        • 4

          VASİYETİ KÖPEKLERİNİN YANINA GÖMÜLMEK

          Alain Delon'un vasiyetinin en kişisel ve dokunaklı yönlerinden biri köpekleriyle birlikte gömülme isteğiydi. Oyuncu, hayvanlarını ayrılmaz birer hayat arkadaşı olarak gördüğü için onlarla her zaman derin bir bağ kurmuştu. Bir röportajında ​​bu isteğini açıkça dile getirmişti: Köpeklerimle birlikte gömülmek istiyorum. Başka hiçbir şey umurumda değil, sadece onlarla birlikte olmak istiyorum. Beni koşulsuz seven, her zaman yanımda olan ve karşılığında hiçbir şey istemeyen tek varlıklar onlardı.

        • 5

          "KÖPEKLERİMLE GERÇEK AŞKI TANIDIM"

          1999'da İsviçre vatandaşlığını alan Delon, İsviçre'deki mülkünde tüm köpeklerinin gömülü olduğu özel bir mezarlığın bulunduğunu anlatmıştı. Onların yanına gömülmek onun için ölümde bile kopmak istemediği bir bağın devamını temsil ediyordu. Delon, “Bir köpeğinkinden daha saf bir sevgi yoktur. Yaşamın ötesine geçen bir bağdır bu. Onlarla birlikte olmak istiyorum çünkü onlarla gerçek aşkı tanıdım" demişti.

          Delon, yaklaşık 50 köpeği için mezarlık yaptırmıştı. La Repubblica gazetesine göre her birinin kendi mezar taşı bile vardı.

          Delon'un eski bir röportajında açıkladığı vasiyetinin yerine getirilmeyeceği düşünülüyor. Çünkü sanatçının, Paris'in en ünlü mezarlarından Pere Lachaise'ye defnedilmesi planlandı.

        • 6

          YARALI KEDİ İÇİN HELİKOPTER GÖNDERDİ

          Sokak hayvanlarına ve zulme uğrayan hayvanlara yaptığı yardımlarla hatırlanan büyük bir hayvansever olan Delon, her zaman arkadaşı Brigitte Bardot'nun hayvan hakları mücadelesinin ana destekçileri arasında yer aldı. Oyuncu ayrıca sansasyonel jestler yapmaktan da kaçınmadı. Bir keresinde patileri kesilmiş bir kedi yavrusunu kurtarmak için helikopter göndermişti. İyileştikten sonra yavru kediyi kendi kulübesine götürmüştü.

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