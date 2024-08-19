Alain Delon'un vasiyeti ortaya çıktı: Beni köpeklerimin yanına gömün

"KÖPEKLERİMLE GERÇEK AŞKI TANIDIM"

1999'da İsviçre vatandaşlığını alan Delon, İsviçre'deki mülkünde tüm köpeklerinin gömülü olduğu özel bir mezarlığın bulunduğunu anlatmıştı. Onların yanına gömülmek onun için ölümde bile kopmak istemediği bir bağın devamını temsil ediyordu. Delon, “Bir köpeğinkinden daha saf bir sevgi yoktur. Yaşamın ötesine geçen bir bağdır bu. Onlarla birlikte olmak istiyorum çünkü onlarla gerçek aşkı tanıdım" demişti.

Delon, yaklaşık 50 köpeği için mezarlık yaptırmıştı. La Repubblica gazetesine göre her birinin kendi mezar taşı bile vardı.

Delon'un eski bir röportajında açıkladığı vasiyetinin yerine getirilmeyeceği düşünülüyor. Çünkü sanatçının, Paris'in en ünlü mezarlarından Pere Lachaise'ye defnedilmesi planlandı.