Beşiktaş - Antalyaspor maçının yazar yorumları

Bilal Meşe: Tek farklı galibiyetler sıkıntılıdır, örnek çok var! Kartal farkı açma adına vites yükseltti, sayısız pozisyonlar üretti, ne yazık ki, topu filelerle buluşturamadılar. Tabi ki konuk takım da boş durmadı, kritik pozisyonlar buldular, ya savunmaya ya da Mert’e takıldılar. 88’de oyuna giren Muçi, 90+5’te sağdan indi, kaleciye rağmen maçın skorunu belirledi. İşin özeti biraz ciddiyet! Lafım Beşiktaş’a! Rakibi hafife alırsanız, böylesi tablodan sıkıntılı üç puan alırsınız! Tabii ki Van Bronckhorst buna dahildir! Hamlelerine eyvallah, ancak Rafa Silva sahada kalacak, mazereti olan Masuaku’nun da yeri asla yedek değildir!