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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş - Antalyaspor maçının yazar yorumları - Beşiktaş Haberleri

        Beşiktaş - Antalyaspor maçının yazar yorumları

        Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında sahasında karşılaştığı Antalyaspor'u 4-2'lik skorla mağlup ederek ligde 2'de 2 yaptı. Spor yazarları Beşiktaş - Antalyaspor maçını yorumladı

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        Giriş: 19.08.2024 - 10:28 Güncelleme: 19.08.2024 - 10:28
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        • 1

          Ali Gültiken: Beşiktaş, yaptığı mükemmel sezon başlangıcının tesadüf olmadığını Antalya karşısındaki performansıyla bir kez daha kanıtladı. Bu maç birçok şeyin teyidi açısından önemliydi. Görünen o ki Beşiktaş'ta taşlar yerine oturdu.

        • 2

          Atilla Gökçe: Bu Beşiktaş, bütünüyle farklı, kendine yakışan oyunu oynayan, rakiplerine “geliyorum” diyen bir Beşiktaş… İkili rekabetin sınırlarını genişletecek. Haberiniz olsun.

        • 3

          Bilal Meşe: Tek farklı galibiyetler sıkıntılıdır, örnek çok var! Kartal farkı açma adına vites yükseltti, sayısız pozisyonlar üretti, ne yazık ki, topu filelerle buluşturamadılar. Tabi ki konuk takım da boş durmadı, kritik pozisyonlar buldular, ya savunmaya ya da Mert’e takıldılar. 88’de oyuna giren Muçi, 90+5’te sağdan indi, kaleciye rağmen maçın skorunu belirledi. İşin özeti biraz ciddiyet! Lafım Beşiktaş’a! Rakibi hafife alırsanız, böylesi tablodan sıkıntılı üç puan alırsınız! Tabii ki Van Bronckhorst buna dahildir! Hamlelerine eyvallah, ancak Rafa Silva sahada kalacak, mazereti olan Masuaku’nun da yeri asla yedek değildir!

        • 4

          Güntekin Onay: Dün Antalyaspor karşısında yarım dakika dolmadan adeta maça 1-0 yenik başlayan siyah beyazlılar çok çabuk reaksiyon gösterdi ve kurduğu yoğun baskıyla Antalyaspor’u ceza sahasına hapsetti. Gabriel Paulista, savunmanın lideri ve takımı öne çıkartıp alan daraltarak Beşiktaş’ın alan daraltan baskısının lideri. Siyah beyazlı ekibin Al-Musrati, Gedson Fernandes ve Rafa Silva’dan oluşan orta sahası çok dinamik ve deyim yerindeyse kıpır kıpır. Bu üç oyuncu top rakipteyken nitelikli baskı yapabiliyorlar, top kendilerindeyken de teknik kaliteleriyle Beşiktaş’ı üstün kılıyorlar.

        • 5

          Zeki Uzundurukan: Giovanni van Bronckhorst, Beşiktaş'a modern futbol oynatıyor. Avrupai bir Beşiktaş izliyoruz. Beşiktaş, emin adımlarla yoluna devam ediyor. Bu Beşiktaş izlenir arkadaş! Çünkü büyük keyif veriyor! Bu başarının mimarları Başkan Hasan Arat ile tecrübeli iki yöneticisi Mete Vardar ve Hüseyin Yücel'i de tebrik etmek gerek!

        • 6

          İbrahim Yıldız: Oyuna 1-0 yenik başlamış gibi oldu Siyah-Beyazlılar. Fakat, kazanma adına gösterdikleri mücadele “ bu maçı alırız” bilinci her oyuncuda kendini gösteriyordu. Yeni transferler bireysel özelliklerini sergileyerek taraftara güven verirken, oyuna katkıları ile gollerin atılmasında ve galibiyette büyük pay sahibi oldular. Orta sahanın yeni yüzü Silva’nın Beşiktaş’a büyük güç kattığı ortada. İkinci maçında da bunu bir kez daha gördük. Top kullanışı, araya attığı paslar, kaleye yakın oynaması, gole yakın hamleleri bu oyuncunun kalitesini gösteriyor. Bu sezon Silva’nın adından sıkça söz edileceğini söylemek mümkün. Beşiktaş, seyircisi önünde galibiyet sevinci yaşarken, fırtına adam Silva ve iş bitirici Immobile yıldız gibi parladılar.

        • 7

          Oğuzhan Genç: Beşiktaş'ta hücum kusursuz çalıştı. Immobile 2 gol, Rafa 1 gol, Rashica 2 asist, Semih 1 asist... Sonradan giren yeni transfer Ndour da yine sonradan giren Muci'nin golünü hazırladı. Ancak savunma için tam olarak aynısı söylenemez. Özellikle Colley'in aksadığı anlar dikkat çekti. Beşiktaş ön tarafındaki kaliteyi yukarı çekti, uzun maraton için artık sıra savunmada.

        • 8
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