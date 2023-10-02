Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        BIST 100 8.334,94 %1,41
        DOLAR 27,4223 %0,08
        EURO 29,0007 %-0,03
        ALTIN 1.627,65 %-0,90
        FAİZ 23,97 %1,40
        GÜMÜŞ GRAM 19,55 %-1,91
        BITCOIN 26.940,00 %0,14
        GBP/TRY 33,4922 %-0,02
        EUR/USD 1,0572 %0,06
        BRENT 92,20 %-0,97
        ÇEYREK ALTIN 2.661,20 %-0,90
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şirketler Akbank'ın yeni Genel Müdürü Kaan Gür oldu - İş-Yaşam Haberleri

        Akbank'ın yeni Genel Müdürü Kaan Gür oldu

        Akbank'tan yapılan yapılan açıklamaya göre, Hakan Binbaşgil yerine Akbank Genel Müdürlüğü görevine Kaan Gür getirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.10.2023 - 09:21 Güncelleme: 02.10.2023 - 09:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Akbank üst yönetiminde değişiklik
        ABONE OL
        ABONE OL

        Akbank'tan yapılan yapılan açıklamaya göre, 2012 yılından beri genel müdürlük görevini yürüten Hakan Binbaşgil, bugünden itibaren yönetim kurulu başkan yardımcısı ve murahhas üye olarak atandı. Aynı tarih itibarıyla genel müdürlük görevine Kaan Gür getirildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer, çok önemli bir bayrak değişimi gerçekleştirdiklerini belirterek, "Kurumumuzda 21 senedir önemli görevler üstlenmiş, 12 yıla yakın da genel müdürlük yapmış Hakan Binbaşgil, görevini Kaan Gür'e devrederek yönetim kurulu başkan yardımcısı ve murahhas üye olarak çok önemli bir pozisyona geçiyor. Kendisine tüm emekleri ve özverili çalışmaları için teşekkür eder, Akbank Yönetim Kurulu adına şükranlarımı sunarım. Hakan Bey'in uzmanlığı ve bilgi birikimiyle bu yeni pozisyonda da Akbank'a önemli katkılarda bulunmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum. Yeni genel müdürümüz Kaan Bey, 30 yılı aşkın bankacılık tecrübesiyle çok deneyimli bir isim. 2011-2017 yıllarında Akbank üst yönetiminde de görev yapan değerli çalışma arkadaşımız Kaan Gür, bütün tecrübesiyle yuvaya geri dönüyor" değerlendirmesinde bulundu.

        REKLAM

        Dinçer, Kaan Gür'ün Hakan Binbaşgil'den aldığı güçlü bayrağı daha da iyi noktalara taşıyacağına inandığını aktararak, kendisine yeni görevinde başarılar diledi.

        "BANKANIN GELİŞİMİNE YAKIN DESTEKLERİM SÜRECEK"

        Bugün itibarıyla Akbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Murahhas Üyesi olarak atanan Hakan Binbaşgil de eski bir Akbanklı ve lider takımın başarılı bir üyesi olan Kaan Gür'e görevi teslim etmekten büyük bir memnuniyet duyduğunu belirtti.

        Akbank'ın yeni dönemde de yenilikçi stratejik çizgisini aynı şekilde başarıyla devam ettireceğine, güçlü lider takımı ve yetkin çalışanlarıyla paydaşları için en iyi değeri yaratacağına inandığını aktaran Binbaşgil, "Bu vesileyle uzun yıllar güvenini ve desteklerini hep arkamda hissettiğim başta Sayın Suzan Sabancı Dinçer olmak üzere yönetim kurulumuza, birlikte çok iyi bir ekip çalışması sergilediğimiz yakın mesai arkadaşlarıma ve tüm Akbanklılara içten teşekkürlerimi sunarım. Yeni dönemde de bankamızın gelişimine olan yakın desteklerim sürecektir. Başta müşterilerimiz ve yatırımcılarımız olmak üzere tüm paydaşlarımıza da gösterdikleri güven ve yakın iş birliği için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

        "YEPYENİ UFUKLARA TAŞIMAK İÇİN HAZIRIZ"

        Akbank'ın yeni genel müdürü Kaan Gür ise bankaya bu önemli görev için yeniden katılmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan Akbank'ın genel müdürlük görevini üstlenmek benim için büyük bir onur ve ayrıcalık. Akbank'ın önümüzdeki dönemde, Sayın Hakan Binbaşgil'in bizlere bıraktığı sağlam temeller üzerinde daha da büyüyüp gelişeceğine olan inancım tam. Akbank, başarılarla dolu bir geçmişe sahip. Bankadaki güçlü ekiple birlikte bu mirası daha da yüceltmek, yepyeni ufuklara taşımak için hazırız" şeklinde konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Türkiye sağanak yağmurun etkisinde! Çok kuvvetli geliyor...
        Türkiye sağanak yağmurun etkisinde! Çok kuvvetli geliyor...
        Tutuklananlardan biri 61 yaşında! ! 12 yaşında kız çocuğuna cinsel istismar!
        Tutuklananlardan biri 61 yaşında! ! 12 yaşında kız çocuğuna cinsel istismar!
        İki ülke arasında tansiyon yükseldi!
        İki ülke arasında tansiyon yükseldi!
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli
        Emeklilik dilekçesi ne zaman verilmeli
        Angelina Jolie ile başrolde
        Angelina Jolie ile başrolde
        İş insanı babasını öldürdü! Annesini bıçakladı! Bu nasıl evlat?
        İş insanı babasını öldürdü! Annesini bıçakladı! Bu nasıl evlat?
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        "İç dünyamda bir yolculuktayım"
        5 yıldır kayıptı! Vahşet perdesi aralandı! İtiraf!
        5 yıldır kayıptı! Vahşet perdesi aralandı! İtiraf!
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Geleceği kurtarmak için geldiler
        Güneş'ten yayıncı kuruluşa sert tepki
        Güneş'ten yayıncı kuruluşa sert tepki
        Boşandığı eşinin kardeşini tabancayla öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı
        Boşandığı eşinin kardeşini tabancayla öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Saldırıyı gerçekleştiren teröristlerin korkunç cinayeti ortaya çıktı!
        Fenerbahçe'den TFF'ye: Cevap bekliyoruz!
        Fenerbahçe'den TFF'ye: Cevap bekliyoruz!
        14 sezon sonra bir ilk!
        14 sezon sonra bir ilk!
        İçişleri: Teröristlerden biri PKK üyesi
        İçişleri: Teröristlerden biri PKK üyesi
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        'Şahinler Çetesi'nin yağma amaçlı darp görüntüleri ortaya çıktı!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        Ankara'da bombalı saldırı girişimi!
        MSB: 20 hedef imha edildi
        MSB: 20 hedef imha edildi
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        Ankara'daki terör saldırısına kınama mesajları
        7. harika Fener!
        7. harika Fener!
        Habertürk Anasayfa