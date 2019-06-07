Akbank, Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve Yapı Kredi bugün açık mı? Bankalar açık mı, kapalı m

9 günlük Ramazan Bayramı tatili Pazar günü sona erecek. Ramazan Bayramı ise sona erecek 3 günlük bayram izni kullananlar yeniden iş başı yaptı. Vatandaşların aklına ise Akbank, Garanti, Ziraat, Halkbank, Vakıfbank ve Yapı Kredi bugün açık mı? Bankalar açık mı, kapalı mı? sorusu takıldı.

BANKALAR BUGÜN AÇIK MI?

Bankalar 7 Haziran Cuma günü yeniden mesaiye başladı. EFT ve havale işlemleri bugün yeniden başlamış oldu.