AKBANK EMEKLİ MAAŞI TAŞIMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Sadece T.C. kimlik numaranızı gösteren kimliğinizle birlikte size en yakın Akbank Şubesine giderek emekli maaşınızı hemen Akbank'a taşıyabilirsiniz.

PTT şubelerinden alacağınız e-devlet şifrenizle ya da Akbank İnternet'teki e-devlet yönlendirmesi aracılığıyla www.turkiye.gov.tr adresine girerek, banka değişikliği işleminizi yapabilirsiniz.

Akbank müşterisi olup SGK emekli maaşınızı farklı bir bankadan alıyorsanız ve maaşınızda promosyon ve kredi blokesi bulunmuyor ise Şubeye gitmenize gerek kalmadan Akbank Mobil ve İnternet veya 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile emekli maaşını Akbank'a taşıyabilir ve promosyon başvurusunda bulunabilirsiniz.