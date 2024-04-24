Akatay'fa'dan 'Çocuklar Gibi'

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Akatay'fa grubu, ikinci teklisi 'Çocuklar Gibi'yi çıkardı. Aile grubu olmanı müzik çalışmalarını olumlu yönde etkilediğini belirten Mehmet Akatay, "Aile olmak başlı başına çok özel bir duygu. Kendi aile bireylerinle müzik yapmak ve bir duyguyu paylaşmanın verdiği hazzı tarif etmek mümkün değil. Bambaşka bir duygu." şeklinde konuştu.

Sözü Sabahattin Ali'ye, müziği Ali Kocatepe'ye ait olan şarkının düzenlemesini Fırat Özbaylar ve Mehmet Akatay yaptı. Yönetmenliğini Ercan Saatçi’nin yaptığı 'Çocuklar Gibi' şarkısı, klibi ile beraber BBB Production ve Rec By Saatchi etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.