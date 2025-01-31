Akasya Asıltürkmen: Bir erkekle her gece aynı yatağa girmek istemiyorum

Akasya Asıltürkmen, Ekol TV'de yayınlanan 'Balçiçek ile Bu Gece' programına konuk oldu. Oyuncu, evlilik yorumuyla sosyal medyada çok konuşuldu.

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Programda, 'Yalnız mı yoksa eşle mi uyumak rahat?' konusu ele alındığında Akasya Asıltürkmen, "Bir erkekle sürekli aynı yatağa girmek zorunda olmak istemiyorum" diyerek evlilik hakkındaki düşüncesini paylaştı.

Bu sözler üzerine şaşkınlığını gizleyemeyen sunucu Balçiçek İlter, "Niye zorunda olasın?" diye sordu. Ancak Asıltürkmen ise "Çünkü aynı yatak. Evlisin artık, o yatağa yatıyorsun. Bir tane oda var. 7/24 senin her şeyini gören bir erkekle mahrem kalmıyor" ifadelerini kullandı.