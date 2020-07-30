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Geçtiğimiz yıl Serdar Özmen ile 3 yıllık evliliğini bitiren oyuncu Akasya Asıltürkmen, kızı Pera ile tatilde geçirdiği keyifli anları Instagram hesabına ekliyor.

Önceki gün Pera'nın suya olan tutkusunu anlatan bir paylaşımda bulunan Asıltürkmen, kızını havuzda oynarken çektiği bir kareyi yayınlayarak altına şu notu düştü:

Bir su perisi gördüm sanki... Ya da havuz başında çocuk kollamaktan halüsinasyon görmeye başladım. Tarihte bugüne not; Pera ilk kez kendi rızasıyla sudan çıktı ve "Odamıza gidelim mi anne?" diye sordu. 11:30-16:30 mesaisi sonunda tabii. Gözlerim aydın, kulaklarım Manisa... Benden akıllıca yazılar beklemeyin. Kendi halimde kurumaya bırakın, yarın düzelirim.