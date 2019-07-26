3 yıllık eşi Serdar Özmen'den tek celsede boşanması ile bir anda gündem olan başarılı oyuncu Akasya Asıltürkmen, önceki gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Her zaman uzun ve kıvırcık saçları ile görmeye alıştığımız güzel oyuncunun, kısa ve düz saçları dikkat çekti.

Yeni sezonda çocuklara yönelik bir programla ekranlarda olmaya hazırlandığını söyleyen Asıltürkmen, aynı zamanda yeni bir tiyatro oyunu ile de sevenleriyle buluşacağını söyledi.

Başarılı oyuncu, "Yeni sezonda 2 yeni proje ile birlikte hem ekranlarda, hem de tiyatro sahnelerinde olacağım. Yoğun bir sezon beni beklediği için şu sıralar daha çok tatil yapıp enerji depoluyorum" açıklamasında bulundu.