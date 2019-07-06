Üç yıl önce Serdar Özerman ile dünyaevine giren Asıltürkmen, eşiyle aldıkları ortak kararla tek celsede boşandı. Boşanma sonrası takipçilerinden çok sayıda mesaj alan oyuncu, dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Takipçilerinden üzüntülerini ifade eden mesajlar atmalarını istemediğini belirten Asıltürkmen, bu süreçlere alışılması ve normal karşılanması gerektiğinin altını çizdi: Ne çok dram yapıyorum, ne de hafife alıyorum. Siz de abartmasanız. Artık DMden 'çok üzüldüm' mesajı istemiyorum.