14 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Yılmaz, yaptığı açıklamada, Akaryakıt Kalitesi İzleme Sistemi (AKİS) kapsamında geçen yıl Hakkari'den Edirne'ye tüm akaryakıt istasyonlarından "tesadüfi örneklem" yöntemiyle benzin ve motorin numuneleri aldıklarını ifade etti.
AKİS numunelerinin tamamında ulusal marker seviyesinin "geçerli" çıktığı bilgisini veren Yılmaz, bu sonucun yıllardır devam eden kaçak akaryakıtla mücadele konusunda yakalanan başarının göstergesi olduğunu söyledi.
Yılmaz, analizlerin 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 30 arttığına dikkati çekerek, "Geçen yıl yaz ve kış dönemi için 593'ü motorin, 523'ü benzin olmak üzere 1116 analiz gerçekleştirildi." diye konuştu.
Söz konusu analizlerden yalnızca 4'ünde sınırlı derecede aykırılık tespit edildiğini aktaran Yılmaz, şunları kaydetti:
"Motorin numunelerinin yüzde 99,5’i, benzin numunelerinin ise yüzde 99,8’i teknik düzenlemelere uygun çıkmıştır. Ülkemizde satışa sunulan ürünlerin yüzde 99,65'i toplam akaryakıt kalitesi açısından teknik düzenlemelere uygun çıkmıştır. Bu oran 2018'deki yüzde 99,07 değerinin de üzerinde gerçekleşmiştir. Denetim ve düzenlemelerimizle tam kaliteyi yakaladık."
TÜRKİYE EMSAL AB ÜLKELERİ ARASINDA LİDER
Yılmaz, Türkiye'deki akaryakıt kalitesinin Avrupa Birliği'nde tüketici sayısı ve pazar yapısı gibi özelliklere göre emsal kabul edilen diğer 4 ülkeden daha iyi olduğunu belirterek, "AB ülkeleri için yayımlanan son AKİS raporuna göre, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'deki akaryakıt kalitesi sırasıyla yüzde 96,1, yüzde 98,7, yüzde 98 ve yüzde 98,9 olarak gerçekleşti. Tüketicilerimiz bu ülkelerdeki emsallerinden daha kaliteli akaryakıt kullanıyor." ifadelerini kullandı.
Öte yandan, AB raporlarında yapılan tespitlerde motorin ve 95 oktan kurşunsuz benzin için yapılan analiz sayılarında da Türkiye'nin önde olduğu bilgisini paylaşan Yılmaz, "AB ülkeleri motorin için 7 parametrede, benzin için 21 parametrede analiz gerçekleştirirken, Türkiye'de motorin için ilave 13 parametrede, benzinde de 7 parametrede daha analizler yapılıyor. Ülkemizde hem benzin hem de motorin analizleri daha kapsamlı olarak gerçekleştiriliyor." değerlendirmesinde bulundu.
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