Akaryakıtta 3.3 milyarlık kamu zararı engellendi

AA

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren "Akaryakıt Özel Ekibi"nin yürüttüğü çalışmalarla bu yılın 3 ayında 3,3 milyar liralık kamu zararının önüne geçildi.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Ticaret Bakanlığı bünyesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Vergi Denetim Kurulundan (VDK) görevlendirilen personelle faaliyetlerini yürüten Akaryakıt Özel Ekibi, büyük titizlikle çalışıyor.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden ekip, geçen yıl sahte akaryakıt faturası düzenlenmesinden akaryakıtın faturasız satılmasına, yazar kasalara usulsüz müdahaleden kayıt dışı akaryakıt teslimine, kaçak akaryakıt üretiminden ÖTV ile KDV yönünden kamu zararına sebep olunmasına kadar farklı konularda çalışmalar yaptı.

Bu kapsamda geçen yıl ekip tarafından 4,1 milyar lirayı aşan usulsüzlük ortaya çıkarıldı. Özel ekibin çalışmalarına konu firmalarca düzenlenen sahte fatura tutarının 10,4 milyar lira olduğu tespit edildi.

Akaryakıt Özel Ekibi bu yıl da dağıtıcılar, bayiler ve lisanssız faaliyetlere yönelik önemli çalışmalara imza attı.

Bu kapsamda, 13 akaryakıt dağıtım şirketi, bunların bünyesinde faaliyet gösteren 33 akaryakıt bayisi ile söz konusu firmalarla bağlantılı 23 akaryakıt bayisinin, faturalı yasal akaryakıtın faturasının komisyon karşılığı piyasaya sürülmesi, akaryakıtın ise faturasız satılması, kayıt dışı faturasız temin edilen akaryakıtın sevk ve satışına yasal görünüm kazandırmak amacıyla sahte belge düzenlenmesi şeklinde usulsüz faaliyet yürüttüğü belirlendi.

Bu firmaların tamamı hakkında VDK tarafından vergi incelenmesi başlatıldı ve 13 bayinin lisans kapsamındaki faaliyetleri sonlandırıldı.

Yapılan incelemeler sonucu, bir akaryakıt dağıtım şirketinin 200 milyon lira tutarında sahte belge kullandığı ve yaklaşık 80 milyon lira kamu zararına sebep olduğu yönünde yapılan tespitler de gereği yapılmak üzere VDK'ye gönderildi.

Bayi denetimleri kapsamında, faaliyetleri riskli olarak değerlendirilen 7 ilde faaliyet gösteren 34 akaryakıt istasyonuna yönelik farklı tarihlerde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Bu kapsamda 15 istasyonda pompa, yazarkasa ve otomasyon sistemlerinin devre dışı bırakılarak kayıt dışı akaryakıt satılmasını sağlayan düzenek bulundu. İstasyonlarda kayıt dışı akaryakıt satışı yapıldığı tespit edildi. Vergi Usul Kanunu'na aykırı işlem yürüttükleri tespit edilen istasyonlarda ortaya çıkarılan düzeneklerin gizli anahtar veya kumandalı sistemlerle kontrol edilerek, istenildiğinde kayıt dışı akaryakıtın, istenildiğinde ise yasal akaryakıtın satış tabancalarına sevk edilecek şekilde çalıştırıldığı belirlendi. Ayrıca bu istasyonlardan birinde konektör ve uzaktan kumanda düzeneğiyle kontrol edilen sistem sayesinde istenildiğinde kaçak elektrik, istenildiğinde ise yasal elektrik tüketildiği saptandı.

Söz konusu operasyonlar neticesinde istasyonlarda kayıt dışı akaryakıt satışına yönelik tespit edilen usulsüzlüklerle ilgili adli ve idari mercilerce soruşturma başlatılması sağlandı. İncelemeleri tamamlanan 10 istasyonun Petrol Piyasası Kanunu kapsamında mühürlenmesiyle faaliyetleri durduruldu. Diğer istasyonlara yönelik incelemeler devam ediyor.

Ayrıca 4 akaryakıt istasyonuna yönelik çalışmada, bu istasyonların, yurt dışında veya başka illerde bulundukları tespit edilen araçların plakalarına bir ayda toplam 1,1 milyon lira tutarında akaryakıt fişi düzenlediği tespit edildi.

Lisanssız faaliyetle mücadele kapsamında da Adana'da bulunan bir geri dönüşüm tesisince kendi faaliyet alanıyla ilgili olarak kullanılmak üzere bayilerden dökme ürün olarak toptan temin edilen akaryakıtın, üzerinde numaratör ve satış tabancası bulunan bir adet tank kullanılarak Petro Piyasası Kanunu'na aykırı olarak piyasaya fişsiz-kayıt dışı satıldığı belirlendi.

Ekibin çalışmalarıyla son 3 ayda engellenen kamu zararı tutarı 3,3 milyar lirayı buldu.