Habertürk
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
HaberlerEnerjiAkaryakıt ve gazda yüzde 1 kambiyo artışı tartışması - Haberler

Akaryakıt ve gazda yüzde 1 kambiyo artışı tartışması

Döviz ve altın alım satımında uygulanan vergi oranları artırıldı. Resmi Gazete’de Pazar günü yayımlanan bir kararla, kambiyo işlemlerinde uygulanan Banka Sigorta ve Muamele Vergisi (BSMV) oranı binde 2'den yüzde 1'e çıkarıldı. Diğer bir deyişle bankadan bin dolar alan biri, 10 dolar vergi ödeyecek. Enerji sektörü, bu kararın ithalata dayalı doğal gaz ve akaryakıtta yüzde 1 oranında bir artışa neden olup olmayacağını tartışıyor. Akaryakıt dağıtım şirketleri, hem kendi aralarında hem de rafineri sahipleriyle kararın ürün fiyatına olası etkisini konuşuyor. Gaz şirketlerinin de konu gündeminde…

28.05.2020 - 10:24 | Güncelleme: ABONE OL
pompa

Türkiye, gerek doğal gaz gerekse de petrol ihtiyacını ithalat yoluyla karşılıyor. Belli bir miktar da kömür ithal ediyor.
Her yıl yaklaşık 45 milyar metreküp doğal gaz ithal ediliyor. Türkiye; Rusya, İran, Azerbaycan’dan boru hatları üzerinden doğal gaz; bazı ülkelerden (Katar, Nijerya, Cezayir ve ABD) de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satın alıyor.

Yılık petrol tüketimi, 50 milyon ton dolayında bulunuyor. Toplam petrol tüketiminin 25 milyon tonu dizel, 5 milyon tonu jet yakıtı, 2.3 milyon tonu benzin ve 4.5 milyon tonu LPG’den, kalanı da diğer yakıtlardan oluşuyor.

MİLYARLARCA LİRA

Türkiye, doğal gaz ve petrol için her yıl milyarlarca dolar ödeme yapıyor. Bu yönüyle cari açıkta, en önemli kalemi enerji ithalatı oluşturuyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'nin toplam ithalatı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9.1 azalarak 202 milyar 705 milyon dolar oldu.

Toplam ithalat içinde en büyük paya sahip olan enerjinin faturası geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4.2 azalarak 41 milyar 184 milyon 553 bin dolara geriledi. Bu tutar, 2018'de 43 milyar 5 milyon 620 bin dolardı.

KAMBİYO İŞLEM VERGİSİ ETKİLEYECEK Mİ?

Enerji sektörü, petroldeki dalgalanmanın yanı sıra son günlerde kambiyo işlemlerine uygulanacak vergideki artışı konuşuyor. Kısaca anımsatalım… Pazar günü Resmi Gazete’de yayımlanan bir kararla, BSMV oranı binde 2'den yüzde 1'e çıkarıldı. Bankadan bin dolar alan biri, 10 dolar vergi ödeyecek.

Enerji sektörü, bu kararın ithalata dayalı doğal gaz ve akaryakıtta (olasılıkla ithal kömürde de) yüzde 1 oranında bir artışa neden olup olmayacağını tartışıyor. Akaryakıt dağıtım şirketleri, kendi aralarında ve rafineri sahipleriyle kararın ürün fiyatına olası etkisi üzerinde görüş alış verişinde bulunuyor. Gaz şirketlerinin de konu gündeminde yer alıyor.

Akaryakıt sektörü temsilcileri, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, “Bu karar sonrasında bankadan bin dolar aldınız, 10 dolar vergi ödeyeceksiniz. TL üzerinden hesaplanırsa ve düşünülürse bu önemli bir ek maliyet kalemi olarak gündeme gelebilir. Bu kararın sektörü etkileyip etkilemeyeceği üzerinde görüşmeler sürüyor” dedi.

Sektör temsilcileri, bir istisnanın söz konusu olup olmadığı sorusunu, “Kararda, bir istisna söz konusu değil” sözleriyle yanıtladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Tavuk göğsünün üzerinde beyaz çizgiler varsa...
Tavuk göğsünün üzerinde beyaz çizgiler varsa...
Kilosu bin liradan satılıyor!
Kilosu bin liradan satılıyor!
5 yaşındaki kedide koronavirüs çıktı
5 yaşındaki kedide koronavirüs çıktı
İl il açıklandı! İşte koronavirüsten vefat edenlerin sayısı
İl il açıklandı! İşte koronavirüsten vefat edenlerin sayısı
Yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ölü
Yoldan çıkan otomobil takla attı: 1 ölü
Akraba anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Akraba anlaşmazlığı kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Kırıkkale'de suçüstü kumar baskını!
Kırıkkale'de suçüstü kumar baskını!
Denizli'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı
Denizli'de feci kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X