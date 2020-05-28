Türkiye, gerek doğal gaz gerekse de petrol ihtiyacını ithalat yoluyla karşılıyor. Belli bir miktar da kömür ithal ediyor.
Her yıl yaklaşık 45 milyar metreküp doğal gaz ithal ediliyor. Türkiye; Rusya, İran, Azerbaycan’dan boru hatları üzerinden doğal gaz; bazı ülkelerden (Katar, Nijerya, Cezayir ve ABD) de sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) satın alıyor.
Yılık petrol tüketimi, 50 milyon ton dolayında bulunuyor. Toplam petrol tüketiminin 25 milyon tonu dizel, 5 milyon tonu jet yakıtı, 2.3 milyon tonu benzin ve 4.5 milyon tonu LPG’den, kalanı da diğer yakıtlardan oluşuyor.
MİLYARLARCA LİRA
Türkiye, doğal gaz ve petrol için her yıl milyarlarca dolar ödeme yapıyor. Bu yönüyle cari açıkta, en önemli kalemi enerji ithalatı oluşturuyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'nin toplam ithalatı 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9.1 azalarak 202 milyar 705 milyon dolar oldu.
Toplam ithalat içinde en büyük paya sahip olan enerjinin faturası geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 4.2 azalarak 41 milyar 184 milyon 553 bin dolara geriledi. Bu tutar, 2018'de 43 milyar 5 milyon 620 bin dolardı.
KAMBİYO İŞLEM VERGİSİ ETKİLEYECEK Mİ?
Enerji sektörü, petroldeki dalgalanmanın yanı sıra son günlerde kambiyo işlemlerine uygulanacak vergideki artışı konuşuyor. Kısaca anımsatalım… Pazar günü Resmi Gazete’de yayımlanan bir kararla, BSMV oranı binde 2'den yüzde 1'e çıkarıldı. Bankadan bin dolar alan biri, 10 dolar vergi ödeyecek.
Enerji sektörü, bu kararın ithalata dayalı doğal gaz ve akaryakıtta (olasılıkla ithal kömürde de) yüzde 1 oranında bir artışa neden olup olmayacağını tartışıyor. Akaryakıt dağıtım şirketleri, kendi aralarında ve rafineri sahipleriyle kararın ürün fiyatına olası etkisi üzerinde görüş alış verişinde bulunuyor. Gaz şirketlerinin de konu gündeminde yer alıyor.
Akaryakıt sektörü temsilcileri, HABERTÜRK’ün sorusu üzerine, “Bu karar sonrasında bankadan bin dolar aldınız, 10 dolar vergi ödeyeceksiniz. TL üzerinden hesaplanırsa ve düşünülürse bu önemli bir ek maliyet kalemi olarak gündeme gelebilir. Bu kararın sektörü etkileyip etkilemeyeceği üzerinde görüşmeler sürüyor” dedi.
Sektör temsilcileri, bir istisnanın söz konusu olup olmadığı sorusunu, “Kararda, bir istisna söz konusu değil” sözleriyle yanıtladı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!