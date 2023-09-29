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        Haberler Ekonomi Enerji Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı - Enerji Haberleri

        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı

        Kart komisyon oranları sebebiyle akaryakıt istasyonlarının kapanabileceğini belirten EPGİS "Ya kâr marjlarımız artırılacak ya bankalar POS oranlarını düzeltecek ya da istasyonumuz kapanacak. Başka da yol kalmadı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.09.2023 - 08:00 Güncelleme: 29.09.2023 - 08:55
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        Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı
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        Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) kart komisyon oranlarına ilişkin açıklamada bulundu.

        Kartlı ödemeler yüzde 131 arttı
        Kartlı ödemeler yüzde 131 arttı

        Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

        "Kart komisyon oranları nedeniyle kapalı istasyon görürseniz şaşırmayın. Bankalar, emeksiz büyük ortağımız oldular. Uzun uzadıya yazmaya gerek yok.

        Toplam kâr marjı brüt: % 8,6

        Bayiye kalan brüt % 4,3

        Ertesi gün Banka POS komisyon oranı : % 3

        Bayiye kalan: % 1,3

        Bu yüzde 1,3 ile tüm işletme giderlerimizi karşılamamız bekleniyor. Ya kâr marjlarımız artırılacak ya bankalar POS oranlarını düzeltecek ya da istasyonumuz kapanacak. Başka da yol kalmadı."

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