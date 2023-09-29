Akaryakıt istasyonlarından kart komisyon isyanı

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) kart komisyon oranlarına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kart komisyon oranları nedeniyle kapalı istasyon görürseniz şaşırmayın. Bankalar, emeksiz büyük ortağımız oldular. Uzun uzadıya yazmaya gerek yok.

Toplam kâr marjı brüt: % 8,6

Bayiye kalan brüt % 4,3

Ertesi gün Banka POS komisyon oranı : % 3

Bayiye kalan: % 1,3

Bu yüzde 1,3 ile tüm işletme giderlerimizi karşılamamız bekleniyor. Ya kâr marjlarımız artırılacak ya bankalar POS oranlarını düzeltecek ya da istasyonumuz kapanacak. Başka da yol kalmadı."