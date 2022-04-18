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AKARYAKIT FİYATLARINA ŞOK ZAM! 18 Nisan 2022 LPG, mazot, motorin, güncel akaryakıt ve benzin fiyatlarında son durum

AKARYAKIT FİYATLARINA ŞOK ZAM! 18 Nisan 2022 LPG, mazot, motorin, akaryakıt ve benzin fiyatları güncel veriler grafiği

Akaryakıt fiyatları son dakika gelişmeleri binlerce araç sahibi tarafından yakından takip ediliyor. Uluslararası piyasalarda brent petrolün 111 doların üzerine çıkması beraberinde akaryakıt fiyatlarına zam gelmesine neden oldu. Motorin fiyatları 16 Nisan 2022 Cumartesi itibariyle geçerli olmak üzere 1,79 lira zam gelmişti. İşte, 18 Nisan 2022 güncel benzin fiyatları…

18.04.2022 - 08:12 | Güncelleme: MERAK EDİLENLER

  • Benzin fiyatı brent petrolün yönünü yukarıya çevirmesiyle birlikte binlerce araç sahibinin gündeminde yer alıyor. Uluslarası piyasalara yön veren, Rusya Ukrayna savaşı ve dünyada yaşanan gelişmelerin etkisiyle brent petrol fiyatlarında dalgalanmalar sürüyor. Geçtiğimiz haftalarda düşüşe geçen brent petrol varil fiyatının 11 doların üzerine çıkması beraberinde akaryakıt fiyatları zammını da beraberinde getirdi. 16 Nisan 2022 Cumartesi günü itibariyle mazot-motorin fiyatlarına uygulanan 1,79 lira zammın ardından akaryakıt fiyatlarında artış gözlemlendi. İşte, 18 Nisan 2022 motorin zammının ardından İstanbul, Ankara ve İzmir güncel LPG, motorin ve benzin fiyatı rakamları…

  • MOTORİN FİYATLARINA ZAM!

    Motorin fiyatları brent petrol fiyatlarındaki yükselişle birlikte yeniden yükselişe geçti. 16 Nisan Cumartesi gece saatlerinde motorine 1 lira 79 kuruş zam geldi. 

  • AKARYAKIT ZAMMI SONRASI GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    Güncel piyasalara göre 16 Nisan gece yarısı itibariyle gelen motorin zammı ile birlikte 18 Nisan Pazartesi günü motorinin litresi İstanbul'da ortalama 20,24 liradan 22,03 liraya, Ankara'da 20,32 liradan 22,11 liraya, İzmir'de ise 20,32 liradan 22,12 liraya çıktı.

  • İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 18 NİSAN 2022

    İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,00 TL

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,01 TL 

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22,05 TL 

    İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,07 TL

  • İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 19,11 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 22,15 TL

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