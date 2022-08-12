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Akaryakıt fiyatlarına önce indirim sonra zam! Benzin ve motorin fiyatlarında son durum 12 Ağustos 2022: Bugün motorin (mazot), LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Akaryakıt fiyatlarına önce indirim sonra zam! Bugün motorin (mazot), LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?

Benzin ve motorin fiyatları son dakika gelişmeleri araç sahiplerinin gündeminde yer alıyor. 100 doların altına gerileyerek son 6 ayın en dip seviyesini gören brent petrol, akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluşturmuştu. 10 Ağustos günü itibariyle motorin fiyatlarına 1 TL indirim yapılırken araç sahiplerini üzecek haber geldi. İşte, 12 Ağustos motorin (mazot), LPG ve benzin fiyatları...

12.08.2022 - 09:22 | Güncelleme: ABONE OL

  • Akaryakıt fiyatlarında son dakika hareketliliği yaşanırken motorin ve benzin fiyatları araç sahipleri tarafından yakından takip ediliyor. Döviz ve brent petrol piyasalarında yaşanan son dakika gelişmeleri akaryakıt indirimi ve zammı haberlerini beraberinde getirdi. Motorin fiyatlarına uygulanan 1 TL indirimin ardından 81 kuruş zam yapıldı. Akaryakıt zammının ardından "Bugün motorin (mazot), LPG ve benzin fiyatları ne kadar, kaç TL?" araştırmaları hız kazandı. İşte, 12 Ağustos İzmir, Ankara, İstanbul'da LPG, benzin ve motorin fiyatlarında son durum...

  • AKARYAKIT FİYATLARINA ÇİFTE İNDİRİM GELMİŞTİ

    Geçtiğimiz günlerde son 6 ayın en dip seviyesini test eden brent petrol fiyatları akaryakıta çifte indirimi beraberinde getirmişti. 

  • BENZİNE 2,23 TL, MAZOTA 1,15 TL İNDİRİM YAPILMIŞTI

    6 Ağustos günü itibariyle geçerli olmak üzere motorin fiyatına 1 lira 15 kuruş, benzin fiyatına ise 2 lira 23 kuruş indirim yapıldı.

  • MOTORİN FİYATLARINA 1 TL İNDİRİM YAPILDI!

    Küresel piyasalardaki durgunluk ve brent petrol piyasasında gözlemlenen aşağı yönlü hareketlilik beraberinde akaryakıt indirimi haberlerini getirmeye devam ediyor. 10 Ağustos Çarşamba günü itibarıyla motorin fiyatına 1,00 TL indirim yapıldı.

  • MOTORİN FİYATLARINA İNDİRİM SONRASI ZAM GELDİ!

    Küresel piyasalardaki aşağı yönlü harekete paralel olarak indirim yapılan akaryakıt fiyatlarına zam geleceği iddia edildi.  Geçtiğimiz cumartesi günü günü benzin ve motorine uygulanan indirimin ardından 10 Ağustos'ta motorin fiyatlarına 1 TL daha indirim yapılmıştı. Ancak sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre motorin fiyatlarına 81 kuruş zam yapıldı. Benzin fiyatlarında ise bir gelişme yaşanmadı.

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