Ezgi Sertel, 'Ezgi Sertel ile Gelin Evi' hakkında konuştu: Gelinlerimizin ablası, kardeşi olacağım
'Ezgi Sertel ile Gelin Evi', sekizinci sezonunda izleyicilerin karşısına kan değişikliğiyle çıkacak. Programın yeni sunucusu Ezgi Sertel ile yarından itibaren hafta içi her gün saat 12.30'da SHOW TV'de izleyiciyle buluşacak olan 'Ezgi Sertel ile Gelin Evi'ni ve hakkında merak edilenleri konuştuk. "Evlilik doğru insanla yapıldığında çok güzel bir şey" diyen Sertel, fenomen program için ise "Gerçek gelinler, gerçek karakterler, gerçek duygular... Her şey gerçek. Eğlencenin, sürprizlerin, kahkahanın bol olması. 'Ezgi Sertel ile Gelin Evi'nde her an her şey olabilir" ifadelerini kullandı
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SHOW TV, yeni sezonda da ışıltılı dizileri ve programlarıyla izleyicilerine keyifli bir yayın hazırlığı içinde.
Yeni sezonun ilk programı 'Ezgi Sertel ile Gelin Evi', pazartesi günü, saat 12.30’da SHOW TV'de izleyicilerine; "Merhaba" diyecek.
Bu sezon, sunuculuğunu sevilen isim Ezgi Sertel’in devraldığı fenomen yarışmanın büyük ödülü tam 100 bin lira olarak belirlendi.
‘Ezgi Sertel ile Gelin Evi’nde altın banyosu yapılan anlar dikkat çekerken, kahkahanın ve rekabetin giderek katlanacağı anlar gözler önüne serilecek. Fenomen yarışma, Ezgi Sertel’in sunumuyla bu sezon da izleyicileri ekran başına kilitleyecek.
Birbirinden iddialı ve hamarat 5 gelinin kıyasıya yarıştığı, ev dekorasyonundan misafirperverliğe, sofra sunumundan çeyize kadar farklı alanların değerlendirildiği yarışmada her hafta haftanın birincisi; 100 bin liralık büyük ödülü kazanacak.
Ayrıca; her gün ev sahibi gelin ile eşi arasında yapılan eğlenceli ilişki testini geçen gelinlere çil çil altın, ev hanımlıklarını yarıştırdıkları haftanın ödüllü oyununu kazananlara ise birbirinden güzel ev hediyeleri verilecek.
Programın yayın hayatına başlayacak olmasından dolayı bir hayli heyecanlı olan Ezgi Sertel, Habertürk'ten Şeyda Odabaş'ın sorularını yanıtladı.
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"HEN AN HER ŞEY OLABİLİR"
• Ekranlara 'Ezgi Sertel ile Gelin Evi' ile birlikte dönüyorsunuz ve program, yeni sezona sizinle birlikte 'Merhaba' diyecek. Sizce ‘Ezgi Sertel ile Gelin Evi’ni farklı kılan temel özellikleri nelerdir?
Gerçek gelinler, gerçek karakterler, gerçek duygular… Her şey gerçek. Eğlencenin, sürprizlerin, kahkahanın bol olması. ‘Ezgi Sertel ile Gelin Evi’nde her an her şey olabilir.
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"İNSANLAR ÇOK İSTEDİ BEN DE GELDİM"
• Teklif geldiğinde ne hissettiniz? Fenomen olmuş bir programı sunmak size neler hissettiriyor?
Bir proje geldiğinde yayınlanacağı TV kanalı, yapımcısı ve proje elbette ki çok önemlidir. Hepsi birbirine bağlıdır. Yayınlanacağı kanal tarafından desteklenmesi, çok istenilmesi, yapımcının bu işi gerçekten layığıyla yapabilecek olması, profesyonel bir ekip kurması çok önemlidir. Onun için ben kendimi çok şanslı görüyorum. Çünkü Joker Yapım’ın nasıl çalıştığını çok iyi biliyorum. Projeyi zaten biliyordum ve insanlar bana hep yazıyorlardı; "Gelin Evi’ni sunmalısınız" diye... Joker Yapım’a da o kadar çok böyle geri dönüş olmuş ki "Bu programı Ezgi Sertel” sunmalı diye... İnsanlar çok istediler, ben de geldim. Çok mutluyum, çok güzel bir iş ve ortam çok eğlenceli sanki yıllardır burada gibiyim. Hiç yabancılık çekmedim. Tam beni yansıtan, benim karakterime uygun, benim fıtratıma uygun bir iş. Çünkü ben de bir gelinim. İyi bir gelin olduğumu düşünüyorum. Çünkü ben de Türkiye’de örf ve adetlere uygun bir gelinim. Gelin olmanın hakkını da veriyorum aynı yeme içmede olduğu gibi.
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"GELİNLERİMİZİN ABLASI, KARDEŞİ OLACAĞIM"
• Bu sezona nasıl hazırlandınız? Ekran başındaki izleyicileri neler bekliyor?
Ben program sunucusu olarak hayata dair gerçekliği çok önemsiyorum; samimiyeti, eğlenceyi çok önemsiyorum. İnsanların eğlenmeye, kafa dağıtmaya çok ihtiyacı var. Onları bulabilecekleri bir proje. Ben, çocuklarım ve ailemle çok vakit geçirmeye çalıştım. Çünkü bu iş mesaimin uzun olduğu bir iş ama ben enerjime de o anlamda çok güveniyorum. İçtenliğimle projede olacağım. Benim olduğum projede samimiyet vardır, kahkaha vardır, güzellik vardır. Eğleneceğiz… Hep beraber eğleneceğiz. Herkes gülsün ve mutlu olsun. Gerçek duygular olacak yeri gelecek ağlayacağız da tabii ki... Çünkü duygularımızı paylaşacağız. İnsanlarla iletişimi çok kuvvetli olan bir insanımdır ve şimdiye kadar herkes bana gerçek duygularını anlatmıştır. Orada gelinlerimizin ablası, kardeşi olacağım. Bana da yaşantılarına dair hikâyelerini anlatacaklar. Her daim onların yanında olacağım. Onlar benim için çok kıymetliler, çok değerliler, çok özeniyorum onlara... Hep ilk günkü, o gelin olduklarındaki heyecanı hayatları boyunca yaşasınlar istiyorum. Onlarla güzel bir hatıram olacağı için çok mutluyum. Her programı seyrettiklerinde, çocuklarına da seyrettirecekleri güzel bir hatıra olacak onlar için de...
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"BENDEN DE SÜRPRİZLER GELECEK"
• Bu sezon, 'Ezgi Sertel ile Gelin Evi'ne başvuracak olanlara neler söylemek istersiniz? Büyük ödülün de her hafta 100 bin TL olduğu açıklandı, çok iddialı bir sezon olacak gibi…
Sekizinci sezon çok iddialı bir sezon... Bomba gibi gireceğiz. Büyük ödül, 100 bin lira. Birçok hayalin gerçekleşeceğini düşünüyorum ama sadece 100 bin lirayla da bitmiyor. İlişki testini kazanana altın vereceğim. Sonra haftalık ödül oyunu var, ödül oyununu kazanan geline birbirinden güzel ev aletleri vereceğim. Çok güzel hediyelerle motive ettiğimiz, kahkahalarla eğlenceyle, güzel vakit geçireceğimiz güzel bir sezon olacak gerçekten. Bomba gibi bir giriş yapacağız. Her şey güzellikleriyle devam edecek. Sürprizlerle de devam edecek. Elbette benden de sürprizler gelecek.
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"EVLİLİK DOĞRU İNSANLA YAPILDIĞINDA ÇOK GÜZEL BİR ŞEY"
• 2016'da oyuncu Ozan Çobanoğlu ile evlendiniz. Evliliği nasıl tanımlarsınız? Evlilik nedir ya da ne değildir?
Evlilik, sevdiğiniz doğru insanla yapıldığında çok güzel bir şey. Gerçekten sizi anlayan, size değer veren, saygı duyan, kıymet veren bir insanla, zor zamanlarınızda yanınızda olan ve size destek olan biriyle beraber olmanız güzellikleri birlikte yaşamanızı sağlar. Beraber yaşadıkça bu güzellikler, daha da çoğalır. Ayrıca sağlıklı ve güzel evlatlarınız olduktan sonra evlilik daha da lezzetli bir hal alır.
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"EVLENMEK İÇİN ACELE ETMEYİN"
• Sizce evliliklerde çiftlerin en çok anlaşamadığı temel konu nedir? Bu sorunu yaşayan çiftlere özellikle nasıl bir tavsiyede bulunursunuz?
Evlilik, çok önemli ama kiminle evlendiğiniz daha da önemli. Gençler, evlenmek için acele etmeyin. Hiçbir şey için geç değil; doğru insan olsun yeter. Çünkü evlenmeler olduğu gibi boşanmalar da çok oluyor. Bu nedenle, eşinizin ailesi ve sizinle olan benzerlikleri, ortak noktalarınız çok önemli. Sizi anlayan ve size saygı duyan biriyle evlenin. Yakışıklılık, mal, mülk, para, pul; bunların hepsi gelir geçer ama sevgi ve saygı bâkidir. Bir de çocuklarınız olduktan sonra bu değerlerin daha önemli olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Bir ablanız olarak, herkesin dengini bulmasını diliyorum. Gerçekten sizi anlayan insan ile beraber olun.
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"EZGİ SERTEL TAM BİR TÜRK GELİNİ"
• Ezgi Sertel, nasıl bir gelin? Kendinizi programda yarışmacı olarak düşünecek olursanız kazanmak için ne kadar şansınızın olacağını öngörüyorsunuz?
Ezgi Sertel tam bir Türk gelini... Ben, Kars geliniyim. Kayınvalidem 82 yaşında. Tanıştığımız günden beri çok saygılı bir insanım. Evime gelen herkesi elimden geldiğince en iyi şekilde ağırlamaya çalışırım. Büyüğüme, küçüğüme ve çocuklara çok sevgi gösteririm. Güler yüzlüyümdür, çok güler yüzlüyümdür. Annem, beni öyle büyüttü. Hep; "Yaşlılara ve çocuklara daha çok özen göster" dedi. Hakikatten ona çok dikkat ederim. Sunumlarımda iddialıyım, yemeklerimde iddialıyım. Evde önce yemek servisi, sonra meyve servisi yaparım. Meyveleri de soyarak servis eden bir gelinim. Çay servisini de kendim yapıyorum.
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Gerçekten ben hangi konularda iddialıyım? Takıp takıştırmayı severim. Takılarda iddialı olabilirim. Güler yüz, karşılama ve sunumda iddialı olabilirim. Çeyizlerime çok özen gösteririm. Bizde çeyiz çok önemlidir çünkü. 15 yaşında bütün çeyizi hazır olmuş biriyim. Çünkü sülalenin tek kızı olduğum için... Safranbolulu kızı olarak gerçekten babaannem, anneannem ve annem çok güzel bir çeyiz hazırladılar bana. İğne oyalarından seccadelerime, yatak örtülerimden çarşaf nevresim takımlarıma, hatta anne olduğumda yatağa sereceğim her şey vardı. Kullanmadığım parçaları da paylaştırdım. Onları saklamıyorum. Paylaşmayı seviyorum. Çünkü yeni evlenen ve bunlara sahip olamayan insanlar var. İnsanları mutlu etmek, onların çekmecede durmasından daha kıymetli. 8 yıllık evliyim. Haliyle çeyizim diğerlerinden az olabilir ama zamanında çoktu. Sonra ne var? Birinciliğe oynarım yani, gözlerini korkuturum diye düşünüyorum. İlişki testindeki altını alabilirim büyük bir ihtimalle... Çünkü biz birbirimizi çok uzun zamandır tanıyoruz ve iyi tanıdığımızı düşünüyorum eşimle. Sonrasında becerikli ve marifetli bir insanımdır. Hani ekranda gördüğünüz için söylüyorum, kendimi övmek mahiyetinde söylemiyorum. El yatkınlığım çoktur. O marifetine güvenen hamarat gelinleri bekliyorum diyorum. Ya her zaman ödül oyununda da kazanmaya oynarım. Onda da ev hediyesini alırım diye düşünüyorum. Diğer gelinlerin gözünü çok büyük korkuturum yani.