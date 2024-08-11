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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'da cip dükkana daldı: Ölümden döndüler | Son dakika haberleri

        İstanbul'da cip dükkana daldı: Ölümden döndüler

        İstanbul Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, dükkana daldı. Kazada araçla duvar arasında sıkışan 4 kişi ölümden döndü. Korku dolu anlar iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.08.2024 - 10:38 Güncelleme: 11.08.2024 - 10:39
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          Maltepe'de cipin dükkana daldığı kazada faciadan dönüldü.

          Kaza, Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Küçükyalı Mahallesi, Çamoluk Sokak'ta meydana geldi.

        • 2

          Hülya Yeni'nin kullandığı cip, caddeden sokağa döndüğü sırada kontrolden çıkarak dükkana girdi.

          Bu sırada dükkanda oturan 4 kişiden 2'si duvarla araç arasında sıkıştı. Diğer 2 kişi ise çarpmanın etkisiyle yere düştü. Cip sürücüsünün de yaralandığı kazada içeride oturanlar ölümden döndü.

        • 3

          Cip çarpmanın etkisiyle yan yatarken, yaralıların yardımına ise, çevredekiler koştu. Cipte maddi hasar meydana gelirken, cipin çarptığı dükkanın camları kırıldı.

        • 4

          Trafiğe kapatılan sokak aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

        • 5

          Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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