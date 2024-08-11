İstanbul'da cip dükkana daldı: Ölümden döndüler
İstanbul Maltepe'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, dükkana daldı. Kazada araçla duvar arasında sıkışan 4 kişi ölümden döndü. Korku dolu anlar iş yerinin güvenlik kamerasıyla kaydedildi.
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Maltepe'de cipin dükkana daldığı kazada faciadan dönüldü.
Kaza, Cumartesi günü saat 13.00 sıralarında Küçükyalı Mahallesi, Çamoluk Sokak'ta meydana geldi.
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Hülya Yeni'nin kullandığı cip, caddeden sokağa döndüğü sırada kontrolden çıkarak dükkana girdi.
Bu sırada dükkanda oturan 4 kişiden 2'si duvarla araç arasında sıkıştı. Diğer 2 kişi ise çarpmanın etkisiyle yere düştü. Cip sürücüsünün de yaralandığı kazada içeride oturanlar ölümden döndü.
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Cip çarpmanın etkisiyle yan yatarken, yaralıların yardımına ise, çevredekiler koştu. Cipte maddi hasar meydana gelirken, cipin çarptığı dükkanın camları kırıldı.
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Trafiğe kapatılan sokak aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.
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Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.