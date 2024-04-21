Akaryakıt fiyatları: 21 Nisan güncel benzin, LPG, motorin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Akaryakıt fiyatları güncel olarak takip ediliyor. Brent petroldeki dalgalanmalar güncel benzin, LPG, motorin fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Habertürk'e konuşan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, petrol üretiminin tüm piyasalardaki talebi karşılayacak seviyede olduğunu dile getirmişti. Peki Akaryakıt fiyatları nasıl? 21 Nisan güncel benzin, LPG, motorin fiyatları ne kadar oldu, kaç TL? Benzine indirim veya zam gelir mi?
Giriş: 21.04.2024 - 12:46 Güncelleme: 21.04.2024 - 12:46
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