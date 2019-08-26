Türkiye’de bu hafta siyasi ve askeri konuların yanı sıra enerji fiyatları da önemli bir gündem maddesi olarak öne çıkacak. Bugünden başlayarak, hafta boyunca gerek akaryakıt, gerek elektrik gerekse de doğalgazda yeni tarifeler konuşacak. Çünkü, en geç 31 Ağustos’a kadar 1 Eylül’den geçerli yeni elektrik ve doğalgaz fiyatlarının belirlenmesi gerekiyor. Şimdi, tek tek bu ürünlerle ilgili beklenti ve öngörüleri paylaşalım:

AKARYAKITTA KUR ETKİSİ: Benzin ve motorine bu gece zam yapılması bekleniyor. Geçen hafta uluslar arası piyasalarda benzinin ton fiyatı 565 dolardan 575 dolara kadar çıktı. Dolar kuru da yukarı yönlü hareketlendi. Piyasaların kapandığı saatlerde dolar kuru 5.75 TL düzeyine kadar ulaştı. Bu veriler çerçevesinde hafta sonu benzin ve motorinde zam gündeme geldi. Hükümet, akaryakıtta zamları pazartesiyi salıya bağlayan gece yapıyor. Bu çerçevede gece yarısı motorinde 11, benzinde 16 kuruş zamma kesin gözüyle bakılıyor.

ELEKTRİK FİYATLARI: Elektriğe, en son 1 Temmuz’da yüzde 15 zam yapıldı. Elektrikte, tarifeler genelde 3’er aylık dönemlerle maliyetleri oluşturan kalemlerdeki değişiklik dikkate alınarak, yeniden hesaplanıyor. Ancak, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK),geçen yıl kur şokunun ardından elektrikte tarifeleri aylık bazda gündemine aldı ve zam yaptı. Bu yıl, yeniden üçer aylık döneme dönüldüğü sinyalleri geliyor. Bu çerçevede, 1 Eylül’de elektrikte bir fiyat artış olası görünmüyor. Devletin kontrolündeki Elektrik Üretim AŞ’nin (EÜAŞ) de toptan elektrik fiyatlarıyla ilgili bir çalışma yapmaması bu beklentiyi teyit ediyor. Sektör, 1 Ekim’de, diğer deyişle son çeyrekte elektrikte yeni bir zammın gündeme gelebileceğini belirtiyor.

DOĞALGAZDA KIŞ SÜRPRİZİ: Doğalgazda, tarifeler aylık olarak gözden geçiriliyor. EPDK, 1 Ağustos’ta doğalgaza (ortalama sistem kullanım bedelini dikkate alarak) konutlarda yüzde 14.97, sanayide yüzde 13.73 oranında artış yapıldığın açıkladı.

1 Ağustos’ta çıplak doğalgaz fiyatında sanayide yüzde 14.69, konutlarda yüzde 19.14 oranında artış oldu. Bu zam, BOTAŞ’ın birikmiş maliyetlerinin bir bölümünü karşılamasına yardımcı oldu.

Sektöre göre BOTAŞ, halen konutlarda ve sanayide doğalgazda sübvansiyon uyguluyor. Sektör kaynakları, bu nedenle BOTAŞ’ın biriken zararını telafi etmek için doğalgazda yıl tamamlanmadan, kış mevsimine girerken bir miktar daha artış yapabileceğine işaret ediyor.