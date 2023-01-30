Akademisyen Borga Kantürk Arter'de

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Arter Öğrenme Programı kapsamında içinde yaşadığımız zamanı sanat aracılığıyla yorumlamaya yönelik etkinlikler gerçekleştiriliyor.

2 Şubat 2023 Perşembe akşamı saat 19:00’da Arter’in Sevgi Gönül Oditoryumu’nda gerçekleşecek “Sanatçı Konuşması: Kısa Mesafeler İçin Bir Kitaplık” başlıklı etkinlik, Arter Kütüphanesi’nde sergilenen Kısa Mesafeler Kitaplığı bağlamında düzenleniyor. Arter etkinlik kapsamında, yapıtın ortaya çıkış hikâyesine, taşınabilir bir kitaplık olarak sanat eseri fikrine ve izleyici-okur açısından kitaplığın/eserin sunduğu deneyim olasılıklarına odaklanan bir konuşma için sanatçı, küratör ve akademisyen Borga Kantürk’ü ağırlıyor. Eser bağlamında sanatçı, kütüphaneci ve tasnifçi gibi farklı roller üstlenen Kantürk, konuşmasında Kısa Mesafeler Kitaplığı'nın mümkün kıldığı fiziki ve zihinsel yolculuk olanaklarını ele alıyor.

Borga Kantürk

2020 yılında SAHA Studio kapsamında SAHA’nın desteğiyle üretilen Kısa Mesafeler Kitaplığı, Borga Kantürk’ün farklı zamanlarda eline geçen kitaplar arasından seçtiği 240 adet yayının alfabetik sırayla tasniflendiği bir kitaplık ve bu yayınların dizin bilgilerini içeren bir posterden oluşuyor. Kitaplık, kısa mesafe seyahatlerde sanatçıya eşlik etmiş, kalınlığı 120 sayfayı aşmayan kitapları bir araya getiriyor. Kitaplığa, birbiriyle bağlantılı üç fasikül şeklinde tasarlanan Kısa Mesafeler Kitabı başlıklı bir sanatçı kitabı da eşlik ediyor.

“Sanatçı Konuşması: Kısa Mesafeler İçin Bir Kitaplık” başlıklı etkinlik, Arter Öğrenme Programı’nın Yorumlama Etkinlikleri kapsamında ücretsiz olarak gerçekleşecek.

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