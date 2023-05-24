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AK Partili Kurtulmuş'tan Ümit Özdağ açıklaması

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, sosyal medya hesabından, "Sayın Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamasında ifade ettiği 'Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu' şeklindeki sözleri tamamen gerçek dışıdır" paylaşımında bulundu

Giriş: 24.05.2023 - 13:03 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika: AK Partili Kurtulmuş'tan Ümit Özdağ açıklaması
AK Partili Kurtulmuş'tan Ümit Özdağ açıklaması
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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamalarla ilgili paylaşımda bulundu. Kurtulmuş açıklamasında şunları kaydetti:

"Sayın Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamasında ifade ettiği "Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu" şeklindeki sözleri tamamen gerçek dışıdır.

Hem başbaşa görüşmemizde hem de sonrasındaki ortak basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi Hükümetimiz Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir."

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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