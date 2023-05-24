AK Partili Kurtulmuş'tan Ümit Özdağ açıklaması

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamalarla ilgili paylaşımda bulundu. Kurtulmuş açıklamasında şunları kaydetti:

"Sayın Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı açıklamasında ifade ettiği "Numan Kurtulmuş'un anlattığı şey sığınmacıların vatanlarına dönmesini içermiyordu" şeklindeki sözleri tamamen gerçek dışıdır.

Hem başbaşa görüşmemizde hem de sonrasındaki ortak basın açıklamasında ifade ettiğimiz gibi Hükümetimiz Suriyeli göçmenlerin güvenli ve gönüllü geri dönüşleriyle ilgili kapsamlı çalışmalarını hassasiyetle sürdürmektedir."

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir