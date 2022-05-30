AK Partili Çelik ve Aslan'dan Tekdağ'a taziye ziyareti

Geçen hafta annesi Emine Tekdağ Hanımefendi'yi kaybeden Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'a taziye ziyaretleri sürüyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Ankara Milletvekili Mücahit Aslan, Tekdağ'ı ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.