Bakan Kasapoğlu'ndan Tekdağ'a taziye ziyareti

Geçen hafta annesi Emine Tekdağ Hanımefendi'yi kaybeden Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'a taziye ziyaretleri sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, Ciner Medya Grubu'nun Taksim'deki binasında Tekdağ'ı ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.