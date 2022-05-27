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Cumartesi günü annesi Emine Tekdağ Hanımefendi'yi kaybeden Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ'a taziye ziyaretleri sürüyor.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Pazar günü Ataköy'de kılınan cenaze namazının ardından Kazlıçeşme Mezarlığı'na defnedilen merhumeye başsağlığı dilemek için Kenan Tekdağ'ı ziyaret etti. Ciner Medya Grubu'nun Taksim'deki binasına kurmayları ile birlikte gelen Destici, taziye dileklerini ilettikten sonra Kur'an-ı Kerim okudu.

Destici, acı haberin duyulmasının ardından Twitter'da da paylaşımda bulunmuş, "Merhume Emine Tekdağ hanımefendiye Yüce Allah’tan rahmet, Ciner Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Kenan Tekdağ bey başta olmak üzere tüm aile efradına ve yakınlarına başsağlığı-sabır diliyorum. Merhume annemizin mekanı cennet olsun" ifadelerini kullanmıştı.