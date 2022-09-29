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AK Parti’den son dakika EYT açıklaması: “Yasalaşacağı tarih…” 2022 EYT ne zaman çıkacak?

EYT cephesindeki yaşanan son dakika gelişmeleri gündemden düşmüyor. EYT düzenlemesine ilişkin bir müjde de AK Parti kanadından geldi. EYT düzenlemesinde yaşanan son durum gelişmelerine vurgu yapan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, düzenlemeye ilişkin yıl sonunu işaret etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ise, staj süresinin emeklilik kapsamına alınacağını belirtti. İşte Emeklililte Yaşa Takılanlar EYT düzenlemesinde üzerinde durulan formül...

29.09.2022 - 20:16 | Güncelleme: ABONE OL

  • Milyonlarca vatandaşın merakla beklediği EYT düzenlemesi, gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından tekrardan gündeme geldi. Çalışmada son aşamada olunduğuna vurgu yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT düzenlemesinin kapsamının genişlediğini belirtti. Peki EYT ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak, şartları nelerdir? İşte EYT cephesinden yapılan açıklamalar ve son dakika gelişmeleri...

  • CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN EYT AÇIKLAMASI! 

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeme dair değerlendirmelerde bulunurken, EYT düzenlemesine de değindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

    "Vedat Bey'in alanına girmeyeyim. Çalışmanın sonuna geldiklerini biliyorum. Bize sunduklarında da değerlendirmeyi yapacağız." ifadelerini kullandı.

  • AK PARTİ GRUP BAŞKANVEKİLİ ELİTAŞ'TAN EYT AÇIKLAMASI!

    Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili konuşan AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, "Sayın Vedat Bilgin hocamız çalışmasını çok kapsamlı, hassas şekilde gerçekleştirdi. 2022 bitmeden bu konu yasalaşacak ve 2023'ten itibaren hayata geçecek" ifadelerini kullandı.

  • “ÇALIŞMA TAMAMLANDI!”

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen Kabine Toplantısı'nın ardından EYT'de son durum açıklamasında bulundu. Bakan Bilgin, "Çalışmamız son aşamasında. Tamamladık diyebilirim. Aralık ayında bir basın toplantısıyla etraflıca kamuoyuyla paylaşacağız. Çalışmamız teknik olarak bitti, Cumhurbaşkanımıza sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızla paylaştıktan sonra onu Meclis'e intikal ettiririz."

  • “ARALIK AYINDA AÇIKLANACAK!”

    Bakan Bilgin; taşeron işçiler, geçici işçiler, sözleşmeli personel ve EYT çalışmalarınIN Aralık ayına kadar tamamlanarak kamuoyuna duyurulacağını ve Meclis takvimine alınacağını ifade etti.

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