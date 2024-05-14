Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Politika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yargıtay Başkanı seçilen Ömer Kerkez'e kutlama

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Yargıtay Başkanı seçilen Ömer Kerkez'e kutlama

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Yargıtay Başkanı seçilen Ömer Kerkez'i tebrik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.05.2024 - 19:59 Güncelleme: 14.05.2024 - 19:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çelik'ten Yargıtay Başkanı'na kutlama
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yargıtay Başkanı seçilen Ömer Kerkez'i kutlayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, görev süresi sona eren Mehmet Akarca'ya teşekkür etti.

        Çelik, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

        Yargıtay Başkanlığına seçilen Sn Ömer Kerkez’i tebrik ediyoruz. Görev süresi sona eren Sn Mehmet Akarca’ya hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Ülkemiz ve yargı camiamız için hayırlı olsun.

        Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ömer Çelik
        #ömer kerkez
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bakan Tekin'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
        Bakan Tekin'den Öğretmenlik Meslek Kanunu açıklaması
        Özbek'ten Erden Timur açıklaması
        Özbek'ten Erden Timur açıklaması
        Öldürüldü, cansız bedeni eşek sırtında taşındı!
        Öldürüldü, cansız bedeni eşek sırtında taşındı!
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        "Riva'dan 2,5-3 milyar TL daha bekliyoruz"
        Şirket okuryazarlığı nedir?
        Şirket okuryazarlığı nedir?
        Mayıs ayında kar sürprizi: Türkiye'de kıştan kalma görüntüler
        Mayıs ayında kar sürprizi: Türkiye'de kıştan kalma görüntüler
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        "İstesem kalbine saplardım" demişti: Cezası belli oldu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        "Enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz"
        "Enflasyonda belirgin düşüşün eşiğindeyiz"
        Gürcistan'da tartışmalı yasaya onay
        Gürcistan'da tartışmalı yasaya onay
        "Türk ve Arap dünyasının ikili ilişkilerinin gelişmesi için çalıştım"
        "Türk ve Arap dünyasının ikili ilişkilerinin gelişmesi için çalıştım"
        Unutulmaz sözleri
        Unutulmaz sözleri
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        Tom Cruise'un 61 yaş vücudu
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Ayten Gökçer hayatını kaybetti
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Galatasaray'dan Donny van de Beek bombası!
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        Uyuma şekliniz kişiliğiniz hakkında ne söylüyor?
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        95 yaşında! Rihanna da onu takip ediyor!
        Korhan Berzeg ile ilgili DNA incelemesi tamamlandı!
        Korhan Berzeg ile ilgili DNA incelemesi tamamlandı!
        27 yıldır geçilemedi
        27 yıldır geçilemedi
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Emlak Katılım kârını yüzde 114 artırdı
        Habertürk Anasayfa